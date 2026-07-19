Thị trường Cập nhật giá vàng ngày 19/7/2026: Giá vàng SJC, nhẫn trơn và vàng thế giới Chủ Nhật Giá vàng hôm nay 19/7/2026 giữ mức bán phổ biến 147,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới phục hồi lên 4.019,3 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng hôm nay 19/7/2026 lúc 5h00, mặt bằng giao dịch tại các thương hiệu lớn dao động từ 142,6 đến 145 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và từ 146,5 đến 147,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

So với đầu phiên ngày 18/7, giá vàng hiện cao hơn từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng. Đà tăng trong phiên trước đã giúp thị trường lấy lại một phần mức giảm của hai ngày liền trước, đồng thời đưa giá bán tại nhiều doanh nghiệp cùng chạm 147,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 19/7/2026 ở đâu mua vào cao nhất?

Giá vàng tại SJC hiện cao hơn đầu phiên trước 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Doanh nghiệp đang mua vào với giá 144,5 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng.

Mức tăng 900.000 đồng/lượng cũng đưa giá tại DOJI lên 144,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 147,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Khoảng cách giữa hai chiều là 3 triệu đồng mỗi lượng.

Ở PNJ, người sở hữu vàng bán lại được 144,5 triệu đồng/lượng, còn khách mua mới phải trả 147,5 triệu đồng/lượng. Hai mức giá cùng cao hơn phiên liền trước 900.000 đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải chốt giá tương đương SJC, DOJI và PNJ, với mức 144,5–147,5 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, mỗi chiều giao dịch tại đây tăng thêm 900.000 đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào hiện đạt 142,6 triệu đồng/lượng sau khi nhích 300.000 đồng. Chiều bán ra tăng mạnh hơn, thêm 900.000 đồng lên 147,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán lên tới 4,9 triệu đồng, lớn nhất thị trường.

Phú Quý mua vàng miếng với giá 144 triệu đồng/lượng và bán ra 147,5 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên trước, hai chiều cùng tăng 1 triệu đồng/lượng, biên độ cao nhất trong số các doanh nghiệp được khảo sát.

Mi Hồng đang có giá mua vào cao nhất thị trường, đạt 145 triệu đồng/lượng sau khi tăng 900.000 đồng. Giá bán ra cũng cộng thêm mức tương tự, lên 146,5 triệu đồng/lượng. Người giao dịch tại đây chịu chênh lệch 1,5 triệu đồng mỗi lượng, thấp nhất trong nhóm thương hiệu.

Giá vàng hôm nay Ngày 19/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,5 147,5 +900 +900 Tập đoàn DOJI 144,5 147,5 +900 +900 Mi Hồng 145,0 146,5 +900 +900 PNJ 144,5 147,5 +900 +900 Bảo Tín Minh Châu 142,6 147,5 +300 +900 Bảo Tín Mạnh Hải 144,5 147,5 +900 +900 Phú Quý 144,0 147,5 +1000 +1000

1. DOJI - Cập nhật: 19/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng miếng SJC DOJI HCM 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 144,500

▲900K 147,500

▲900K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng 24K DOJI 144,500

▲900K 147,500

▲900K

2. PNJ - Cập nhật: 19/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 144,500

▲900K 147,500

▲900K Nhẫn trơn PNJ 999.9 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng Kim Bảo 999.9 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 144,500

▲900K 147,500

▲900K

3. BTMC - Cập nhật: 19/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142,600

▲300K 146,600

▲900K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142,600

▲300K 146,600

▲900K Nhẫn tròn trơn BTMC 142,600

▲300K 146,600

▲900K Bản vị vàng BTMC 142,600

▲300K 146,600

▲900K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 140,600

▲300K 145,600

▲900K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140,400

▲300K 145,400

▲900K

4. SJC - Cập nhật: 19/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144,500

▲900K 147,500

▲900K Vàng SJC 5 chỉ 144,500

▲900K 147,520

▲900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144,500

▲900K 147,530

▲900K

Giá vàng hôm nay 19/7/2026: Chênh lệch mua – bán thấp nhất thị trường chỉ 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 19/7/2026 lúc 5h00 ghi nhận vàng nhẫn được mua vào với mức thấp nhất 142,5 triệu đồng/lượng và cao nhất 145 triệu đồng/lượng. Giá bán ra phổ biến ở mức 146,5 triệu đồng/lượng, riêng một số sản phẩm đạt 146,6–147,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 9999 hiện có giá mua vào 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch tại đây là 3,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải chốt giá mua vào ở mức 144,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra đạt 147,5 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường, nhưng khoảng cách hai chiều được giữ ở mức 3 triệu đồng.

DOJI đang giao dịch nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 trong khoảng 143,3–147,3 triệu đồng/lượng. Nếu mua rồi bán lại ngay, khách hàng có thể chịu phần chênh 4 triệu đồng mỗi lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, Vàng Rồng Thăng Long được mua vào với giá 142,6 triệu đồng/lượng và bán ra 146,6 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán cũng ở mức 4 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tại Phú Quý hiện đạt 143 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Hai mức giá cách nhau 3,5 triệu đồng.

PNJ mua vàng nhẫn với giá 142,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong số các doanh nghiệp được khảo sát. Chiều bán ra đạt 146,5 triệu đồng/lượng, đưa mức chênh lên 4 triệu đồng.

Mi Hồng mua lại vàng nhẫn với giá 145 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường. Giá bán ra giữ ở 146,5 triệu đồng/lượng, nhờ đó khoảng cách mua – bán chỉ còn 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 19/7/2026 chốt tuần ở mức 4.019,3 USD/ounce

Cập nhật lúc 4h00 Chủ nhật (19/7/2026) theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 4.019,3 USD/ounce, tăng 29,01 USD/ounce so với ngày trước. Thị trường phục hồi vào cuối phiên sau khi từng rơi xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Với tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.226 đồng/USD, giá vàng quốc tế quy đổi đạt khoảng 127,1 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan. So với giá bán vàng miếng SJC trong nước ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, vàng SJC đang cao hơn thế giới khoảng 20,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 19/7/2026 phục hồi từ mức thấp nhất tuần

Trong tuần giao dịch trước, giá vàng thế giới khởi đầu tại 4.108,18 USD/ounce và có thời điểm vươn lên 4.122,63 USD/ounce. Dữ liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt từng hỗ trợ kim loại quý đi lên trong thời gian ngắn.

Áp lực sau đó gia tăng khi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao và doanh số bán lẻ Mỹ ghi nhận kết quả tích cực. Giá dầu tăng cùng diễn biến căng thẳng Mỹ – Iran cũng khiến thị trường biến động mạnh.

Đến phiên cuối tuần, giá vàng có lúc lùi về 3.959,37 USD/ounce, thấp nhất trong tuần. Lực mua tại vùng giá thấp giúp vàng phục hồi gần 60 USD/ounce và đưa giá vàng hôm nay 19/7/2026 trở lại mức 4.019,3 USD/ounce.

Phần lớn chuyên gia dự báo giá vàng còn chịu áp lực

Khảo sát 14 chuyên gia Phố Wall cho thấy 79% dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới. Tỷ lệ nhận định thị trường đi ngang là 14%, còn nhóm kỳ vọng giá tăng chỉ chiếm 7%.

Nhà đầu tư cá nhân có góc nhìn cân bằng hơn. Trong số 169 người tham gia khảo sát, 40% dự báo vàng tăng giá, 36% nghiêng về khả năng giảm và 24% cho rằng thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.