Thị trường Cập nhật giá vàng trưa hôm nay 6/5/2026: SJC tăng 1 triệu lên 166 triệu Cập nhật giá vàng trưa hôm nay 6/5/2026 tăng đồng loạt trên toàn thị trường, vàng miếng SJC, DOJI, BTMC, Phú Quý cùng tăng 1 triệu lên 163 – 166 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn BTMH dẫn đầu 164,5 – 167,4 triệu, vàng thế giới đạt 4.645,20 USD/ounce.

Giá vàng SJC hôm nay 6/5/2026 cộng đồng loạt 1 triệu đồng/lượng

Tại mốc trưa hôm nay 6/5/2026, vàng miếng SJC ghi nhận đà tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán so với phiên trước. Vàng SJC hiện được niêm yết tại 163 triệu đồng/lượng (mua vào) và 166 triệu đồng/lượng (bán ra), chênh lệch mua – bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng DOJI Hà Nội và DOJI Sài Gòn hôm nay cùng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết 163 triệu đồng/lượng (mua vào) và 166 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán của hai chi nhánh DOJI giữ ở 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng BTMC SJC hôm nay 6/5/2026 tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều, niêm yết 163 triệu đồng/lượng (mua vào) và 166 triệu đồng/lượng (bán ra), chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng Phú Quý SJC cũng tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều, đồng giá 163 – 166 triệu đồng/lượng.

Cả 5 thương hiệu vàng miếng (SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC, Phú Quý SJC) hôm nay đều đứng cùng mức 163 – 166 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng miếng hôm nay 6/5/2026

Thương hiệu Mua vào (triệu đ/lượng) Bán ra (triệu đ/lượng) Thay đổi SJC 163,0 166,0 ▲1.000K DOJI HN 163,0 166,0 ▲1.000K DOJI SG 163,0 166,0 ▲1.000K BTMC SJC 163,0 166,0 ▲1.000K Phú Quý SJC 163,0 166,0 ▲1.000K

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 6/5/2026: BTMH dẫn đầu thị trường

Tại mốc 12h trưa hôm nay, giá vàng nhẫn 9999 BTMH (Bảo Tín Minh Hồng) ghi nhận mức tăng mạnh 2,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều, niêm yết 164,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 167,4 triệu đồng/lượng (bán ra), chênh lệch mua – bán 2,9 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn PNJ TP.HCM hôm nay tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết 163 triệu đồng/lượng (mua vào) và 166 triệu đồng/lượng (bán ra), chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn PNJ Hà Nội cùng giữ mức 163 – 166 triệu đồng/lượng với mức tăng 1,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán 3 triệu đồng/lượng. Hai chi nhánh PNJ duy trì giá đồng nhất cho thấy chính sách niêm yết toàn quốc thống nhất của thương hiệu này.

Bảng giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 6/5/2026

Thương hiệu Mua vào (triệu đ/lượng) Bán ra (triệu đ/lượng) Thay đổi BTMH 164,5 167,4 ▲2.500K PNJ TP.HCM 163,0 166,0 ▲1.300K PNJ Hà Nội 163,0 166,0 ▲1.300K

Giá vàng thế giới đạt 4.645,20 USD/ounce, tăng 1,94%

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 12h trưa hôm nay 6/5/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.645,20 USD/ounce, tăng 88,60 USD (tương đương 1,94%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.368 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 147,67 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 18,33 triệu đồng/lượng

Sự phục hồi của giá vàng thế giới diễn ra khi giá dầu thô neo ở mức cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và khiến lãi suất trở thành tâm điểm chú ý của nhà đầu tư. Tâm điểm chú ý toàn cầu vẫn hướng về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột Mỹ-Iran và tình hình an ninh quanh eo biển Hormuz. Sự bất ổn kéo dài tại khu vực này đã đẩy giá năng lượng lên cao, tác động mạnh đến giá vàng và kích hoạt dòng tiền trú ẩn vào kim loại quý.