Thị trường Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 24/3/2026: Giá dầu giảm sâu, thị trường nhiên liệu biến động mạnh Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 24/3/2026 cho thấy dầu thô, xăng và nhiều nhiên liệu giảm gần 10%, trong nước giữ mức giá sau kỳ điều chỉnh tối 19/3

Giá dầu thế giới giảm gần 10% trong phiên mới nhất

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 24/3/2026 cho thấy xu hướng giảm bao trùm thị trường năng lượng toàn cầu. Nhiều loại nhiên liệu chủ chốt đồng loạt đi xuống với biên độ lớn, phản ánh áp lực điều chỉnh sau giai đoạn biến động mạnh trước đó.

Dầu thô và các sản phẩm chính lao dốc

Theo cập nhật giá xăng dầu hôm nay 24/3/2026, dầu thô WTI giao dịch ở mức 89,477 USD, giảm 8,753 USD, tương đương giảm 8,91% so với phiên trước. Dầu Brent lùi về 101,197 USD, giảm 10,993 USD, tương ứng giảm 9,80%.

Giá xăng thành phẩm (Gasoline) giảm 0,2844 USD xuống còn 3,0018 USD, tương đương giảm 8,65%. Dầu sưởi (Heating Oil) cũng giảm 0,4361 USD, còn 4,1723 USD, tương ứng giảm 9,46%.

Diễn biến trái chiều giữa các nhóm nhiên liệu

Cập nhật giá các nhóm nhiên liệu hôm nay 24/3/2026 cho thấy khí tự nhiên giảm 0,1765 USD xuống 2,9185 USD, tương đương giảm 5,70%. Dầu Urals giảm 5,89 USD xuống còn 104,84 USD, tương ứng giảm 5,32%.

Ở chiều tăng, giá than đạt 146,50 USD, tăng 1,30 USD, tương đương tăng 0,90%. Naphtha tăng 12,66 USD lên 873,74 USD, tương ứng tăng 1,47%. Propane nhích nhẹ 0,01 USD lên 0,79 USD, tương đương tăng 1,81%.

Một số mặt hàng khác tiếp tục đi xuống. Ethanol giảm 0,05 USD xuống 1,95 USD, tương đương giảm 2,50%. Methanol giảm 33 USD xuống 3.069 USD, tương đương giảm 1,06%. Uranium giảm 0,25 USD xuống 84,40 USD, tương đương giảm 0,30%.

Giá xăng dầu trong nước duy trì sau kỳ điều chỉnh

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 24/3/2026 trong nước chưa có thay đổi mới, tiếp tục giữ mức giá sau kỳ điều chỉnh gần nhất theo văn bản hỏa tốc ngày 19/3 của Bộ Công Thương.

Xăng E5RON92 được bán không cao hơn 27.177 đồng/lít.

Xăng RON95-III giữ mức trần 30.690 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S ở mức không quá 33.420 đồng/lít.

Dầu hỏa đạt tối đa 35.926 đồng/lít.

Dầu mazut 180 CST 3.5S không vượt quá 22.189 đồng/kg.

Mức giá này đang chịu tác động từ cơ chế điều hành Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Mức chi quỹ đang áp dụng gồm 3.000 đồng/lít đối với xăng sinh học và xăng không chì, 4.000 đồng/lít với dầu diesel, 3.000 đồng/lít với dầu hỏa và 3.000 đồng/kg đối với dầu mazut.