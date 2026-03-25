Cập nhật giá xăng dầu ngày 25/3/2026: Giá giá xăng RON95-III giảm còn 29.957 đồng/l từ 14h hôm nay Cập nhật giá xăng dầu ngày 25/3/2026: Từ 14h chiều nay, giá xăng RON95-III giảm còn 29.957 đồng/lít, thấp hơn nhiều nước trong khu vực như Trung Quốc, Lào, Campuchia

Giá xăng Việt Nam giảm mạnh

Giá xăng dầu trong nước giảm mạnh từ 14h ngày 25/3 sau khi liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu, với mức giảm cao nhất 4.100 đồng/lít.

Bộ Công Thương đã ban hành văn bản hỏa tốc số 1825/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, áp dụng từ 14h ngày 25/3.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ thị trường. Cụ thể, xăng sinh học và xăng không chì được chi 3.000 đồng/lít; dầu diesel 4.000 đồng/lít; dầu hỏa 3.000 đồng/lít; dầu mazut 3.000 đồng/kg.

Sau khi sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng E5RON92 không cao hơn 28.075 đồng/lít, giảm 2.039 đồng/lít và thấp hơn xăng RON95-III 1.882 đồng/lít.

Giá xăng RON95-III không cao hơn 29.957 đồng/lít, giảm 3.883 đồng/lít so với kỳ điều hành trước.

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 37.899 đồng/lít, giảm 1.767 đồng/lít. Dầu hỏa còn 36.355 đồng/lít, giảm 4.100 đồng/lít, trong khi dầu mazut 180CST 3.5S còn 20.245 đồng/kg, giảm 2.364 đồng/kg.

So sánh giá xăng trong khu vực

Theo cơ quan điều hành, giá xăng tại một số nước trong khu vực ngày 25/3 như sau: Singapore 70.424 đồng/lít; Thái Lan 28.210 đồng/lít; Campuchia 35.850 đồng/lít; Lào 50.264 đồng/lít; Trung Quốc 34.875 đồng/lít; Việt Nam 29.957 đồng/lít.

Mức giá này cho thấy xăng Việt Nam đang thấp hơn Trung Quốc, Lào và Campuchia, đồng thời nằm trong nhóm trung bình trong khu vực.

Quỹ bình ổn tiếp tục được sử dụng

Quỹ bình ổn đã được sử dụng liên tục từ ngày 10/3 và hiện còn khoảng 613 tỉ đồng.

Kiểm soát nguồn cung xăng dầu

Bộ Công Thương cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.