Thị trường Cập nhật giá xăng dầu thế giới và trong nước ngày 26/3/2026 Cập nhật giá xăng dầu thế giới và trong nước ngày 26/3/2026. Giá xăng dầu thế giới lao dốc; giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh từ 14h ngày 25/3/2026

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 26/3/2026

Thị trường năng lượng toàn cầu ghi nhận sự sụt giảm ở hầu hết các mặt hàng quan trọng. Cụ thể diễn biến các mặt hàng như sau:

Dầu thô (Crude Oil): Giảm 2,04%, lùi về mức 90,463.

Dầu Brent: Giảm 2,68%, lùi về mức 101,686.

Xăng (Gasoline): Giảm mạnh 6,10%, lùi về mức 2,9560.

Dầu sưởi (Heating Oil): Giảm sâu 7,70%, lùi về mức 3,9606.

Methanol: Giảm 6,69%, lùi về mức 2.889,00.

Khí tự nhiên (Natural gas): Tăng nhẹ 0,91%, đạt mức 2,9697.

Các mặt hàng năng lượng chủ chốt đang trong xu hướng sụt giảm, đặc biệt là xăng, dầu sưởi và methanol có mức giảm rất sâu. Vài mặt hàng như khí tự nhiên, Naphtha, Propane và Uranium duy trì đà tăng nhẹ nhưng không đáng kể.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 26/3/2026

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm tại kỳ điều hành mới từ 14h ngày 25/3/2026.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục áp dụng phương án điều hành kết hợp điều chỉnh giá bán lẻ và sử dụng Quỹ bình ổn giá. Mục tiêu là hạn chế biến động mạnh và đảm bảo giá trong nước bám sát xu thế toàn cầu.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý tiếp tục duy trì mức chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học, cùng với việc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên tham gia thị trường.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng từ 14h ngày 25/3/2026 được niêm yết như sau:

Mặt hàng Giá từ 14h 25/3/2026 So với kỳ trước Xăng RON 95-III 29.950 đồng/lít Giảm 3.880 đồng Xăng E5 RON 92-II 28.070 đồng/lít Giảm 2.040 đồng Dầu diesel 37.890 đồng/lít Giảm 1.770 đồng Dầu hỏa 36.350 đồng/lít Giảm 4.100 đồng Dầu mazut 20.245 đồng/kg Giảm 2.364 đồng

Tại kỳ điều hành này, mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá tiếp tục được áp dụng cụ thể: xăng sinh học và xăng khoáng 3.000 đồng/lít; dầu diesel 4.000 đồng/lít; dầu hỏa 3.000 đồng/lít; dầu mazut 3.000 đồng/kg.