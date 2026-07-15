Cập nhật iOS 27 Public Beta: Trải nghiệm sớm các tính năng mới với độ ổn định cao hơn Apple vừa phát hành iOS 27 Public Beta dành cho người dùng phổ thông với độ ổn định vượt trội so với bản thử nghiệm trước đó, giúp trải nghiệm sớm các tính năng mới an toàn hơn.

iOS 27 Public Beta hiện đã chính thức cho phép người dùng phổ thông tải về và trải nghiệm. Đây là phiên bản thử nghiệm công khai được Apple phát hành rộng rãi nhằm thu thập phản hồi và dữ liệu thực tế từ cộng đồng trước khi ra mắt phiên bản chính thức cuối cùng.

Sự khác biệt giữa iOS 27 Public Beta và các bản thử nghiệm khác

So với phiên bản Developer Beta dành riêng cho các lập trình viên, bản Public Beta thường có độ ổn định cao hơn đáng kể. Do được ra mắt muộn hơn, đội ngũ phát triển đã có thời gian để vá các lỗi nghiêm trọng được phát hiện trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên.

Mục đích chính của việc phát hành bản Public Beta là tận dụng lượng lớn người dùng thực tế để phát hiện các lỗi tồn đọng mà môi trường thử nghiệm nội bộ chưa tìm ra. Tuy nhiên, dù ổn định hơn bản dành cho lập trình viên, đây vẫn chưa phải là phiên bản hoàn thiện nhất. Người dùng có thể đối mặt với tình trạng hao pin nhanh hoặc một số lỗi nhỏ trong quá trình vận hành hằng ngày.

Những lưu ý quan trọng trước khi nâng cấp

Nếu bạn đang sử dụng iOS 27 Developer Beta, việc chuyển sang Public Beta là lựa chọn hợp lý để cải thiện hiệu năng và giảm thiểu lỗi. Tuy nhiên, với những người dùng đang ở các phiên bản iOS cũ (như iOS 26), cần cân nhắc kỹ trước khi nâng cấp bởi tính ổn định vẫn chưa thể so sánh với các bản cập nhật chính thức.

Quy trình cài đặt iOS 27 Public Beta an toàn

Để nâng cấp lên phiên bản thử nghiệm công khai mới nhất và trải nghiệm các tính năng như chế độ "end game", người dùng cần thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Đăng ký chương trình thử nghiệm

Người dùng cần đăng ký tài khoản của mình vào chương trình Apple Developer nếu trước đó chưa từng thực hiện thao tác này.

Bước 2: Cấu hình cập nhật trên thiết bị

Sau khi đăng ký thành công, hãy truy cập vào mục General (Cài đặt chung), chọn Software Update (Cập nhật phần mềm). Tại đây, nhấn vào mục Beta Updates và lựa chọn iOS 27 Public Beta.

Bước 3: Tải về và cài đặt

Quay trở lại giao diện Cập nhật phần mềm, bản thử nghiệm công khai iOS 27 sẽ xuất hiện như một bản cập nhật thông thường. Người dùng chỉ cần nhấn Update Now (Cập nhật bây giờ) và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình.

Việc trải nghiệm sớm iOS 27 Public Beta giúp người dùng tiếp cận nhanh nhất với những thay đổi về giao diện và tính năng mới từ Apple, đồng thời đóng góp trực tiếp vào quá trình hoàn thiện hệ điều hành này.