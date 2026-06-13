Cập nhật World Cup 2026: Tây Ban Nha đón tin vui từ Yamal, Thomas Partey lỡ hẹn vì rắc rối pháp lý Lamine Yamal và Nico Williams sẵn sàng cho ngày ra quân của Tây Ban Nha, trong khi tuyển Ghana mất trụ cột Thomas Partey do chính phủ Canada từ chối cấp thị thực.

Vòng chung kết World Cup 2026 đang nóng lên từng giờ với những biến động bất ngờ về lực lượng và các câu chuyện truyền cảm hứng từ sân cỏ Bắc Mỹ. Tâm điểm đổ dồn về đại bản doanh của đội tuyển Tây Ban Nha khi nhà vô địch châu Âu đón nhận những tín hiệu tích cực về nhân sự, đối lập với tình cảnh trớ trêu mà ngôi sao Thomas Partey của Ghana đang phải đối mặt.

Tây Ban Nha: "Cỗ xe tăng" đón tin vui từ Lamine Yamal

Đội tuyển Tây Ban Nha đã nhận được cú hích lớn về tinh thần ngay trước thềm trận mở màn gặp Cape Verde tại thành phố Atlanta. Sau những lo ngại về tình hình sức khỏe của các ngôi sao trẻ, huấn luyện viên Luis de la Fuente giờ đây đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi lực lượng của La Roja gần như đạt trạng thái tối ưu.

Cụ thể, bộ đôi chạy cánh Lamine Yamal và Nico Williams đã chính thức trở lại tập luyện bình thường sau khi hoàn tất quá trình hồi phục. Sự hiện diện của hai nhân tố bùng nổ này không chỉ gia tăng tính đột biến cho lối chơi của Tây Ban Nha mà còn là lời khẳng định về sức mạnh của ứng cử viên vô địch. Bên cạnh đó, tiền đạo Victor Munoz cũng đã tái xuất trên sân tập, mang đến thêm nhiều lựa chọn cho hàng công.

Yamal đã bình phục chấn thương.

Mặc dù các trụ cột đã sẵn sàng, giới phân tích nhận định ông Luis de la Fuente có thể sẽ áp dụng chiến thuật thận trọng. Với một đối thủ được đánh giá thấp hơn như Cape Verde, ban huấn luyện Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm tung Yamal hay Williams vào đội hình xuất phát ngay từ đầu nhằm giữ chân cho các trận cầu quan trọng hơn tại vòng bảng.

Thomas Partey và cú sốc thị thực tại Canada

Trái ngược với niềm vui của người Tây Ban Nha, đội tuyển Ghana đang phải đối mặt với một tổn thất nghiêm trọng về mặt nhân sự. Tiền vệ dày dạn kinh nghiệm Thomas Partey sẽ không thể góp mặt trong trận ra quân gặp Panama vì một lý do hy hữu: bị từ chối thị thực nhập cảnh vào Canada.

Nguyên nhân xuất phát từ những rắc rối pháp lý kéo dài của ngôi sao 32 tuổi tại London. Dù Partey luôn khẳng định mình vô tội trước các cáo buộc, chính quyền Canada vẫn giữ quan điểm khắt khe trong việc cấp phép nhập cảnh cho những đối tượng đang trong quá trình chờ xét xử. Việc thiếu vắng máy quét ở khu vực trung tuyến khiến kế hoạch của đội tuyển Ghana bị đảo lộn hoàn toàn, nhất là khi họ đang đóng quân tại khu vực Rhode Island và buộc phải di chuyển qua biên giới để thi đấu.

Partey lỡ trận ra quân của Ghana.

Ý chí kiên cường của Oh Hyeon Gyu và sức nóng tại Mexico

Bên cạnh những câu chuyện về lực lượng, World Cup 2026 còn ghi dấu ấn bởi nỗ lực phi thường của cá nhân. Tiền đạo Oh Hyeon Gyu của Hàn Quốc vừa trở thành người hùng dân tộc sau khi ghi bàn quyết định giúp đội nhà ngược dòng thắng 2-1 trước CH Séc. Đáng chú ý, cầu thủ sinh năm 2001 đã ra sân trong tình trạng sốt cao tới 38 độ C.

"Tôi từng nghĩ mình không thể ra sân, nhưng nỗ lực của các bác sĩ đã giúp tôi có mặt vào thời điểm quan trọng nhất," Oh chia sẻ sau trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 7 của anh cho đội tuyển quốc gia, một con số khẳng định vị thế của chân sút này trong đội hình của các chiến binh Taegeuk.

Trong khi đó, bầu không khí tại Mexico lại trở nên hỗn loạn theo một cách không mong muốn. Ngay sau chiến thắng 2-0 của đội chủ nhà trước Nam Phi, một vụ ẩu đả nghiêm trọng đã xảy ra bên ngoài sân vận động Azteca. Sự việc diễn ra ngay trước ống kính truyền hình khi chuyên gia phân tích Hernandez đang lên sóng trực tiếp, buộc nhà đài phải cắt sóng khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Sự cố này dấy lên những lo ngại về công tác an ninh tại các khu vực quanh sân vận động trong những ngày tới.

Lễ khai mạc rực rỡ sắc màu văn hóa tại Toronto

Bỏ qua những sự cố ngoài lề, lễ khai mạc bảng B tại thành phố Toronto đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Buổi lễ là sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc hiện đại và các giá trị truyền thống của Canada. Sự xuất hiện của Alessia Cara từ quả bóng vàng khổng lồ hay màn trình diễn đầy nội lực của Nora Fatehi và Jessie Reyez đã tạo nên một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng thực thụ.

Với những diễn biến kịch tính từ cả trong và ngoài sân cỏ, World Cup 2026 hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ trong những ngày thi đấu tiếp theo, khi các đội tuyển bắt đầu bước vào giai đoạn quyết định của vòng bảng.