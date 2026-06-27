Cape Verde cầm hòa Saudi Arabia: Kỳ tích của những chú cá mập tại World Cup 2026 Trận hòa 0-0 quả cảm trước Saudi Arabia đã giúp Cape Verde chính thức giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026. Sau khi cầm chân cả Tây Ban Nha và Uruguay, thầy trò HLV Bubista tiếp tục tạo nên cú sốc lớn nhất giải đấu.

Cape Verde đã viết nên một trong những chương chói lọi nhất trong lịch sử bóng đá quốc gia này khi chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out World Cup 2026. Trong trận đấu mang tính quyết định tại lượt cuối vòng bảng, đại diện châu Phi đã thể hiện bản lĩnh kiên cường để cầm hòa Saudi Arabia với tỷ số 0-0, qua đó hiên ngang tiến vào vòng 1/16.

Cape Verde chính thức giành vé đi tiếp ở World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Sự thực dụng lên ngôi trong hiệp một

Bước vào trận đấu với tâm thế chỉ cần một kết quả hòa, Cape Verde đã chủ động triển khai lối chơi chậm và chắc chắn ngay từ những phút đầu. HLV Bubista ưu tiên sự an toàn nơi hàng phòng ngự, sẵn sàng va chạm để bẻ gãy các đợt lên bóng của đối phương. Ngay phút thứ 9, tiền vệ Wagner Pina đã phải nhận thẻ vàng sau một pha can thiệp quyết liệt, báo hiệu một ngày làm việc vất vả cho hàng thủ đội bóng áo xanh.

Sau khoảng 15 phút đầu bị ép sân, Saudi Arabia dần lấy lại thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng của tuyến giữa. Phút 18, Sultan Mandash thực hiện quả tạt chuẩn xác để Salem Al-Dawsari dứt điểm trong vòng cấm, nhưng Wagner Pina đã chuộc lỗi bằng pha cản phá lăn xả. Cape Verde cũng có lời đáp trả đanh thép ở phút 22 với nỗ lực đột phá của Willy Semedo, buộc thủ môn Mohammed Al Owais phải trổ tài cứu thua.

Bước ngoặt về nhân sự xảy đến với Saudi Arabia ở phút 30 khi trung vệ trụ cột Hassan Al Tambakti dính chấn thương nghiêm trọng và phải rời sân nhường chỗ cho Ali Lajami. Việc mất đi chốt chặn tin cậy khiến đại diện châu Á lúng túng trong việc tổ chức phòng ngự từ xa, tạo điều kiện cho Cape Verde gia tăng áp lực trong những phút cuối hiệp một.

Kịch tính đẩy lên cao trào

Trong khi trận đấu đang ở thế giằng co, tin vui từ cặp đấu cùng giờ giữa Tây Ban Nha và Uruguay (Tây Ban Nha dẫn 1-0) đã tiếp thêm động lực cho Cape Verde. Với cục diện này, chỉ cần giữ vững tỷ số hòa, họ sẽ chắc chắn đứng nhì bảng. Ngược lại, Saudi Arabia buộc phải dồn toàn lực tấn công nếu không muốn sớm xách vali về nước.

Cả Cape Verde và Saudi Arabia đều không thể tìm kiếm được bàn thắng trong suốt 90 phút thi đấu. Ảnh: Getty Images.

Hiệp hai chứng kiến màn đôi công hấp dẫn khi cả hai đội đều có những cơ hội rõ rệt. Phút 74, Laros Duarte của Cape Verde có tình huống đối mặt với Mohammed Al Owais sau pha phản công mẫu mực, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại quá hiền. Những phút cuối trận, thủ môn Vozinha của Cape Verde đã trở thành người hùng với hàng loạt pha ra vào hợp lý, bảo toàn mành lưới trước sức ép nghẹt thở từ phía Saudi Arabia.

Lịch sử gọi tên và thử thách cực đại

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc các cầu thủ Cape Verde vỡ òa trong hạnh phúc. Với 3 trận hòa trước các đối thủ sừng sỏ là Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia, "những chú cá mập" đã chứng minh họ không đến World Cup để dạo chơi. Kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai, Cape Verde sẽ đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới Argentina tại vòng 1/16.

Đối với Saudi Arabia, trận hòa này khiến họ kết thúc hành trình World Cup 2026 với vị trí cuối bảng đầy thất vọng. Đại diện châu Á đã có những thời điểm chơi hay nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm đã khiến họ phải trả giá đắt.

Đội hình ra sân của Cape Verde và Saudi Arabia. Ảnh: Bongda.com.vn.

Kết quả chung cuộc: Cape Verde 0-0 Saudi Arabia