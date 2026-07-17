Cape Verde: Đội duy nhất khiến Argentina và Tây Ban Nha bất lực tại World Cup 2026 Hành trình cổ tích của tân binh Cape Verde khép lại với thống kê kinh ngạc: là cái tên duy nhất không bị khuất phục bởi hai gã khổng lồ Argentina và Tây Ban Nha trong 90 phút.

Trong khi cả thế giới đang hướng về trận chung kết trong mơ giữa Argentina và Tây Ban Nha tại World Cup 2026, giới chuyên môn lại đổ dồn sự chú ý vào một cái tên khiêm tốn: Cape Verde. Đội bóng đến từ châu Phi đã viết nên một chương sử mới khi trở thành vật cản khó chịu nhất mà hai ứng viên vô địch này từng đối đầu trong suốt hành trình tiến đến trận đấu cuối cùng.

Bức tường thép trước 'La Roja'

Hành trình gây sốc của Cape Verde bắt đầu từ vòng bảng, nơi họ cầm hòa Tây Ban Nha với tỷ số 0-0. Đây không chỉ là một kết quả bất ngờ mà còn là một thống kê chuyên môn ấn tượng: Cape Verde là đội duy nhất giữ sạch lưới trước đoàn quân của HLV Luis de la Fuente tính đến thời điểm hiện tại. Từ vòng bảng đến bán kết, mọi đối thủ khác đều phải vào lưới nhặt bóng trước sức mạnh tấn công của Tây Ban Nha, ngoại trừ đại diện châu Phi.

Cape Verde có hành trình cổ tích tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Nhân vật trung tâm trong kỳ tích này là thủ môn Vozinha. Ở tuổi 40, người gác đền kỳ cựu này đã có màn trình diễn để đời với 7 pha cứu thua xuất sắc, trực tiếp từ chối những nỗ lực dứt điểm của các ngôi sao hàng đầu thế giới. FIFA đã vinh danh anh là Cầu thủ hay nhất trận đấu. Hiệu ứng từ sân cỏ nhanh chóng lan tỏa sang mạng xã hội khi tài khoản Instagram của Vozinha bùng nổ từ 25.000 lên gần 30 triệu người theo dõi, một con số minh chứng cho sức hút khủng khiếp của "người nhện" này.

Khiến Argentina lao đao tại vòng knock-out

Không dừng lại ở đó, Cape Verde tiếp tục chứng minh sự khó chịu của mình khi đối đầu với Argentina của Lionel Messi tại vòng 32 đội. Trong khi nhiều ông lớn khác dễ dàng gục ngã trước sức ép của Albiceleste, Cape Verde đã kéo trận đấu vào hiệp phụ sau khi cầm hòa 1-1 trong 90 phút chính thức.

Đáng chú ý, có thời điểm Sidny Lopes Cabral đã khiến các khán đài nổ tung với pha cứa lòng đẳng cấp để cân bằng tỷ số 2-2 (tính cả diễn biến trong hiệp phụ), buộc Argentina phải tung hết sức mới có thể giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Việc cầm chân được cả hai đội bóng vào chung kết trong thời gian thi đấu chính thức là minh chứng rõ nét nhất cho kỷ luật chiến thuật và tinh thần quả cảm của đội bóng này.

Dấu ấn lịch sử của một tân binh

Cape Verde khép lại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử với tư cách là đội tân binh đầu tiên sau 16 năm lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Thành tích này vượt xa mọi dự đoán ban đầu của các chuyên gia bóng đá quốc tế.

Nhìn lại hành trình đã qua, trong khi Argentina vừa đánh bại Anh 2-1 tại bán kết để ghi tên mình vào trận chung kết, giá trị của những trận hòa mà Cape Verde tạo ra càng trở nên to lớn. Họ không chỉ là một hiện tượng nhất thời mà đã thực sự trở thành một "thuốc thử liều cao" cho những nhà vô địch, để lại một dấu ấn đậm nét về tinh thần chiến đấu và sự trỗi dậy của bóng đá châu Phi trên bản đồ thế giới.