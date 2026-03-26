Card đồ họa RTX 5060 vẫn hoạt động thần kỳ sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng Một chiếc card đồ họa RTX 5060 gây kinh ngạc khi vẫn hoạt động bình thường dù phần vỏ tản nhiệt bị thiêu rụi hoàn toàn sau một vụ hỏa hoạn tại gia.

Một chiếc card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5060 vừa gây xôn xao cộng đồng công nghệ khi được xác nhận vẫn có khả năng vận hành ổn định sau khi trải qua một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Mặc dù hệ thống vỏ bảo vệ và quạt tản nhiệt bên ngoài bị hư hỏng nặng do nhiệt độ cao, các linh kiện cốt lõi trên bo mạch vẫn duy trì được sự toàn vẹn đáng kinh ngạc.

Theo ghi nhận từ Tom’s Hardware, vụ cháy tại gia đã khiến nhiệt độ tăng cao đến mức làm nóng chảy hoàn toàn phần shroud (vỏ nhựa) và các cánh quạt tản nhiệt của thiết bị. Tuy nhiên, sức nóng dường như chưa đạt đến ngưỡng phá hủy các lớp đồng và mối hàn trên bảng mạch in (PCB), giúp thiết bị tránh được kịch bản bị hỏng hóc vĩnh viễn.

Ngọn lửa chỉ làm hư hại phần vỏ của GPU (Nguồn: Tomshardware)

Cấu trúc bo mạch: Chìa khóa giúp linh kiện sống sót

Phân tích chi tiết cho thấy, điều kỳ diệu nằm ở chỗ bo mạch chủ của thiết bị không hề bị ảnh hưởng bởi nhiệt lượng tỏa ra từ đám cháy. Các linh kiện điện tử quan trọng nhất, bao gồm chip xử lý đồ họa (GPU) và các chip nhớ, vẫn giữ được trạng thái nguyên vẹn và hoạt động bình thường bên dưới lớp kim loại tản nhiệt.

Để phục hồi thiết bị, các kỹ thuật viên đã tiến hành loại bỏ hoàn toàn các phần nhựa bị biến dạng, vệ sinh kỹ lưỡng các vết tro bám và thay thế một bộ tản nhiệt mới. Sau quá trình lắp ráp lại, chiếc card đồ họa này đã hoàn toàn được phục hồi và trở lại trạng thái vận hành ban đầu, sẵn sàng xử lý các tác vụ tính toán và chơi game nặng mà không gặp lỗi kỹ thuật nào.

Geforce RTX 5050 (Nguồn: Internet)

Minh chứng cho độ bền của linh kiện PC hiện đại

Sự việc này được xem là một minh chứng ấn tượng cho độ bền bỉ của các linh kiện máy tính đời mới, đặc biệt là các dòng card đồ họa hiện đại. Việc một thiết bị điện tử tinh vi chịu được sức nóng và sự tàn phá của ngọn lửa mà vẫn có thể hoạt động trở lại là điều rất hiếm thấy trong thực tế.

Mặc dù các nhà sản xuất không khuyến khích việc sử dụng thiết bị trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng khả năng chịu đựng của chiếc RTX 5060 này cho thấy chất lượng gia công và tiêu chuẩn chịu nhiệt của linh kiện ngày nay đã có những bước tiến lớn. Đây là thông tin thú vị cho người dùng về khả năng bảo vệ các thành phần xử lý quan trọng trước những rủi ro ngoại cảnh bất ngờ.