Card đồ họa tầm trung sắp vượt rào cản 8 GB VRAM nhờ thế hệ chip nhớ GDDR7 dung lượng cao Thế hệ chip nhớ GDDR7 mới với mật độ 4 GB và 6 GB hứa hẹn nâng dung lượng card đồ họa tầm trung lên 16 GB đến 24 GB, giải quyết nút thắt cổ chai khi chơi game.

Giới hạn 8 GB bộ nhớ đồ họa (VRAM) vốn tồn tại dai dẳng trên các dòng card đồ họa phân khúc phổ thông và tầm trung nhiều khả năng sẽ sớm bị loại bỏ hoàn toàn. Đột phá này đến từ kế hoạch thương mại hóa các module chip nhớ GDDR7 thế hệ mới sở hữu mật độ dung lượng lên tới 4 GB và 6 GB trên mỗi phiến chip.

Nút thắt 8 GB VRAM và giải pháp từ mật độ chip nhớ GDDR7

Trong nhiều năm trở lại đây, mức dung lượng 8 GB VRAM trên các thiết bị xử lý đồ họa tầm trung liên tục là tâm điểm của những cuộc tranh luận trong cộng đồng công nghệ. Khi các tựa game bom tấn hiện đại ngày càng tiêu tốn tài nguyên hiển thị khổng lồ, việc thiếu hụt bộ nhớ đệm đồ họa thường xuyên gây ra hiện tượng giật lag, tụt khung hình hoặc không thể tải đầy đủ chi tiết bề mặt vật thể.

Theo nguồn tin rò rỉ từ tài khoản leaker Golden Pig Upgrade, ngành công nghiệp bán dẫn đang chuẩn bị một bước nhảy vọt để giải quyết triệt để rào cản này. Cụ thể, các nhà sản xuất bộ nhớ hàng đầu đang lên lộ trình giới thiệu các chip GDDR7 có dung lượng 4 GB và 6 GB trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2028.

Dung lượng VRAM của card tầm trung có thể nhảy vọt lên mức 16 GB, thậm chí là 24 GB.

Mặc dù những tập đoàn sản xuất chip nhớ quy mô lớn như Samsung, SK Hynix hay Micron vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức, định hướng công nghệ này sẽ mang lại lợi ích cơ học vô cùng lớn. Các hãng phần cứng có thể gia tăng dung lượng VRAM thực tế mà không cần thay đổi cấu trúc bảng mạch, không phải gắn thêm số lượng chip nhớ phức tạp và không cần mở rộng độ rộng bus bộ nhớ vốn làm đội chi phí sản xuất.

Cơ chế mở rộng dung lượng trên thiết kế bus hẹp 128-bit

Để hiểu rõ bước chuyển dịch này, có thể quan sát trực tiếp kiến trúc của mẫu GeForce RTX 5060 từ Nvidia. Mẫu card đồ họa này hiện được trang bị 4 chip nhớ GDDR7 chuẩn 2 GB, kết nối qua giao tiếp bus 128-bit để đạt tổng dung lượng 8 GB VRAM.

Khi các nhà sản xuất tiến hành thay thế module 2 GB bằng các chip GDDR7 mật độ 4 GB hoặc 6 GB trên cùng thiết kế vật lý, mức dung lượng tổng thể sẽ nhảy vọt lên 16 GB hoặc thậm chí 24 GB. Đây là những thông số vốn trước đây chỉ hiện diện trên các dòng GPU phân khúc đầu bảng hoặc phần cứng máy trạm chuyên dụng.

Loại chip nhớ sử dụng Độ rộng bus Số lượng chip Tổng dung lượng VRAM GDDR7 2 GB (Hiện tại) 128-bit 4 8 GB GDDR7 4 GB (Dự kiến) 128-bit 4 16 GB GDDR7 6 GB (Dự kiến) 128-bit 4 24 GB

Nvidia được ghi nhận là vẫn tiếp tục gắn bó với giải pháp chip GDDR7 dung lượng 2 GB cho toàn bộ dải sản phẩm GeForce RTX 50 series hiện hành. Từng có những thông tin rò rỉ về việc biến thể RTX 50 Super hoặc RTX 5050 sẽ tiếp cận các module 3 GB, tuy nhiên mức chi phí đắt đỏ cùng biến động chuỗi cung ứng đã khiến kế hoạch này phải trì hoãn hoặc hủy bỏ.

Kỳ vọng bùng nổ cùng kiến trúc Rubin và thách thức giá thành

Thời điểm xuất xưởng thực tế của các thế hệ chip nhớ mật độ 3 GB, 4 GB và 6 GB được nhận định sẽ diễn ra đồng thời với màn ra mắt của dòng card đồ họa GeForce RTX 60 series, sử dụng kiến trúc Rubin thế hệ mới vốn được dự kiến dời lịch trình sang năm 2028. Sự cộng hưởng này là lời giải toàn diện cho tình trạng khan hiếm bộ nhớ đệm tại phân khúc phổ thông.

Dung lượng bộ nhớ dồi dào sẽ mở ra trải nghiệm tối ưu khi vận hành game ở các độ phân giải cao, kích hoạt công nghệ dò tia ray tracing phức tạp, cài đặt các gói mod đồ họa nặng hoặc xử lý trực tiếp các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên máy tính cá nhân.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với người tiêu dùng phổ thông vẫn nằm ở bài toán chi phí. Cơn sốt hạ tầng điện toán đám mây và xử lý dữ liệu AI đang đẩy nhu cầu bộ nhớ toàn cầu lên mức kỷ lục, khiến giá linh kiện bán dẫn leo thang. Do đó, người dùng công nghệ nhiều khả năng sẽ phải chi trả một mức giá không hề rẻ để có thể tiếp cận những chiếc card đồ họa tầm trung mang cấu hình VRAM vượt bậc này.