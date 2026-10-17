Carlisle 2-1 Tamworth: Carlisle giành chiến thắng Carlisle và Tamworth đều ghi bàn khá chắt chiu, nên cuộc gặp lúc 21:00 ngày 17/10/2026 nhiều khả năng xoay quanh sự kiên nhẫn và kỷ luật phòng ngự.

Carlisle 2 - 1 Tamworth Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Carlisle tiếp đón Tamworth.

6' BÀN THẮNG! Carlisle (1-0) Phút 6': (Carlisle) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

12' Carlisle ép sân Cầm bóng: Carlisle 74% - 26% Tamworth, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0.

24' Carlisle ép sân Cầm bóng: Carlisle 77% - 23% Tamworth, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0.

36' Carlisle ép sân Cầm bóng: Carlisle 65% - 35% Tamworth, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1.

45' BÀN THẮNG! Carlisle (2-0) Phút 45': (Carlisle) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Tamworth (2-1) Phút 48': (Tamworth) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

49' Carlisle ép sân Cầm bóng: Carlisle 57% - 43% Tamworth, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 1.

61' Carlisle ép sân Cầm bóng: Carlisle 61% - 39% Tamworth, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 7 - 1.

73' Carlisle ép sân Cầm bóng: Carlisle 62% - 38% Tamworth, dứt điểm 14 - 5 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 8 - 1.

85' Carlisle ép sân Cầm bóng: Carlisle 63% - 37% Tamworth, dứt điểm 18 - 7 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 8 - 1.

KT Kết thúc: Carlisle 2-1 Tamworth Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 22:55 17/10/2026

Carlisle Thống kê Tamworth 62% Kiểm soát bóng 38% 22 Dứt điểm 8 10 Trúng đích 2 11 Phạt góc 1

Carlisle và Tamworth bước vào trận đấu lúc 21:00 ngày 17/10/2026 với chung một đặc điểm: cả hai đều ghi bàn khá chắt chiu. Vì vậy, cuộc gặp này được kỳ vọng là bài toán của sự chặt chẽ ở hàng thủ hơn là một cuộc đua tỷ số.

Hai đội cùng thận trọng trong khâu ghi bàn

Khi cả hai hàng công đều không dễ tìm đường vào lưới đối phương, mỗi cơ hội trở nên đắt giá. Đội nào giữ được sự tập trung lâu hơn và tận dụng tốt khoảnh khắc hiếm hoi sẽ có lợi thế lớn. Trận đấu vì thế nhiều khả năng diễn ra chậm rãi, ít đột biến và đề cao tổ chức hơn là cảm hứng cá nhân.

Phong độ Carlisle: hồi phục sau chuỗi thua

Carlisle thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý nằm ở thứ tự kết quả: đội chủ nhà mở đầu chuỗi bằng hai trận thua, sau đó thắng liên tiếp hai trận rồi hòa ở trận gần nhất.

Diễn biến này cho thấy Carlisle đã tìm lại sự ổn định sau giai đoạn khó khăn. Trận hòa gần nhất cũng cho thấy họ đang có xu hướng chơi chắc chắn, không dễ để thua trở lại.

Phong độ Tamworth: ba chiến thắng liên tiếp bị ngắt quãng

Tamworth thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, không có trận hòa nào. Đội khách từng có chuỗi ba chiến thắng liên tiếp, nhưng trận gần nhất lại để thua. Kết quả đó khiến họ phải sớm điều chỉnh để không đánh mất đà tích cực.

Bức tranh phong độ của Tamworth khá rõ ràng: họ hoặc thắng hoặc thua, ít khi chia điểm. Với một cuộc đấu mà hai hàng thủ được kỳ vọng sẽ lên tiếng, chi tiết này khiến trận đấu khó đoán hơn.

Hai lần gặp gần nhất chia đều

Trong hai lần gặp nhau gần nhất, Carlisle thắng 1 trận, Tamworth thắng 1 trận và không có trận hòa. Hai bên chưa bên nào tạo được ưu thế rõ rệt trước đối thủ, nên chưa thể coi đội nào là thế lực áp đảo.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Có ba yếu tố đáng theo dõi trong trận này:

Sự kiên nhẫn: Đội nào nôn nóng, dâng cao quá sớm sẽ dễ để lộ khoảng trống phía sau.

Đội nào nôn nóng, dâng cao quá sớm sẽ dễ để lộ khoảng trống phía sau. Tính kỷ luật: Khi ghi bàn là việc khó, giữ vững đội hình và hạn chế sai sót cá nhân trở thành ưu tiên số một.

Khi ghi bàn là việc khó, giữ vững đội hình và hạn chế sai sót cá nhân trở thành ưu tiên số một. Hiệu quả ở những cơ hội hiếm hoi: Một tình huống cố định hoặc một pha chuyển trạng thái nhanh có thể đủ để định đoạt trận đấu.

Nhận định

Carlisle đang trên đà hồi phục sau hai trận thua, còn Tamworth muốn sớm lấy lại nhịp thắng sau trận thua gần nhất. Hai bên có phong độ gần nhau và từng chia đều hai lần gặp gần nhất, nên cán cân giữa họ khá cân bằng.

Nhìn chung, đây là trận đấu nghiêng về thế cờ chặt chẽ, nơi một sai lầm nhỏ ở hàng thủ có thể tạo ra khác biệt. Đội nào giữ được sự bình tĩnh lâu hơn sẽ có cơ hội lớn hơn để rời sân với kết quả tích cực.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Carlisle · 1 thắng 0 hòa Tamworth · 1 thắng Tamworth 2 - 1 Carlisle TAM Carlisle 2 - 1 Tamworth CAR

Carlisle 5 trận gần nhất H T T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Tamworth 5 trận gần nhất B T T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới