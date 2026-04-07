Carlos Alcaraz áp đảo Sebastian Baez tại vòng 2 Monte Carlo Masters Carlos Alcaraz thể hiện phong độ hủy diệt trước Sebastian Baez tại vòng 2 Monte Carlo Masters khi thắng cách biệt 6-1 ở set 1 và dẫn sâu 3-0 trong set 2.

Carlos Alcaraz đang biến cuộc đối đầu với Sebastian Baez tại vòng 2 Monte Carlo Masters thành một màn dạo chơi trên sân đất nện. Tay vợt người Tây Ban Nha nhanh chóng làm chủ thế trận, thể hiện sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt ngay từ những game đấu đầu tiên để tiến sát tấm vé vào vòng tiếp theo.

Sự áp đảo tuyệt đối trong set 1

Ngay trong set đấu mở màn, Alcaraz đã cho thấy lý do tại sao anh được coi là "ông vua" tương lai của mặt sân đất nện. Dù Baez nỗ lực cầm giao bóng, nhưng sự bền bỉ và những cú điều bóng hiểm hóc của tay vợt Tây Ban Nha đã khiến đối thủ liên tục mắc lỗi. Alcaraz bẻ game thành công và nhanh chóng kết thúc set 1 với tỷ số cách biệt 6-1.

Đáng chú ý, ở game thứ 6 của set 1, dù Alcaraz có một vài thời điểm thi đấu chưa thực sự tốt và mắc lỗi tự đánh hỏng, nhưng Baez vẫn không đủ bản lĩnh để tận dụng cơ hội. Sự chênh lệch về trình độ cho phép Alcaraz thi đấu khá nhàn nhã mà vẫn duy trì được khoảng cách an toàn.

Set 2 khởi đầu thuận lợi cho Alcaraz

Bước sang set đấu thứ hai, kịch bản không có nhiều thay đổi khi Alcaraz tiếp tục duy trì áp lực cực lớn lên phần sân đối diện. Anh nhanh chóng bẻ game giao bóng của Baez ngay ở những game đầu tiên. Sự khởi đầu thuận lợi giúp tay vợt số 3 thế giới dẫn trước 3-0 một cách chóng vánh.

Trong khi Alcaraz đánh rất nhàn nhã và chuẩn xác, Sebastian Baez lại tỏ ra hụt hơi. Tay vợt này vất vả chống đỡ các pha tấn công và thường xuyên tự đánh hỏng trong những tình huống quyết định. Trận đấu hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hạt giống người Tây Ban Nha.

Khát vọng tìm lại vị thế trên mặt sân sở trường

Sau khởi đầu mùa giải bùng nổ với danh hiệu Australian Open, Carlos Alcaraz đã trải qua giai đoạn sụt giảm phong độ nhẹ khi chưa giành được thêm chức vô địch Masters nào trong năm 2026. Thất bại trước Daniil Medvedev tại Indian Wells và Sebastian Korda tại Miami đã khiến Alcaraz quyết tâm hơn khi bước vào mùa sân đất nện.

Thống kê cho thấy mặt sân đất nện chính là thánh địa của Alcaraz. Mùa giải trước, anh sở hữu thành tích đáng nể với 22 chiến thắng trên tổng số 23 trận, thâu tóm 3 danh hiệu bao gồm cả Roland Garros và Monte Carlo Masters. Đối đầu với một Baez đang có phong độ thấp (vừa thất bại sớm tại Bucharest), Alcaraz đang tận dụng tối đa cơ hội để khẳng định lại vị thế số một của mình.

Hiện tại, Alcaraz đã thắng Baez trong cả 3 lần chạm trán trước đây mà không để thua bất kỳ set đấu nào. Với diễn biến hiện tại tại Monte Carlo, con số này nhiều khả năng sẽ sớm được nâng lên thành 4 trận toàn thắng cho tay vợt người Tây Ban Nha.