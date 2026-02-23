Carlos Alcaraz áp sát kỷ lục của Federer và Nadal trên bảng xếp hạng tennis ngày 23/2 Sau chức vô địch Qatar Open, Carlos Alcaraz cán mốc 13.550 điểm để thách thức những cột mốc vĩ đại nhất lịch sử tennis, bên cạnh sự thăng tiến vượt bậc của Alexandra Eala.

Bảng xếp hạng tennis tuần 23/2 đánh dấu một cột mốc lịch sử khi Carlos Alcaraz củng cố vị thế thống trị tại ATP. Với 13.550 điểm, ngôi sao 22 tuổi người Tây Ban Nha không chỉ nới rộng khoảng cách với phần còn lại mà còn bắt đầu cuộc đi săn những kỷ lục điểm số vĩ đại nhất từng được thiết lập bởi các huyền thoại Big 3.

Cuộc đi săn kỷ lục của Carlos Alcaraz

Sau danh hiệu ATP 500 tại Qatar Open, Alcaraz hiện đang gác Jannik Sinner tới hơn 3.000 điểm. Anh chính thức trở thành tay vợt thứ tư trong lịch sử vượt qua cột mốc 13.000 điểm, gia nhập "câu lạc bộ thượng lưu" cùng Novak Djokovic, Roger Federer và Rafael Nadal. Mục tiêu tiếp theo của Alcaraz là vượt qua con số 15.390 điểm của Nadal (2009) và 15.903 điểm của Federer (2006).

Cơ hội lớn nhất để Alcaraz hiện thực hóa tham vọng này nằm ở chuỗi giải "Sunshine Double" sắp tới tại Indian Wells và Miami. Nếu giành cú đúp vô địch, tay vợt Tây Ban Nha có thể chạm mốc 15.000 điểm, áp sát thành tích đỉnh cao của hai người đàn anh vĩ đại, dù vẫn còn khoảng cách nhất định với kỷ lục tuyệt đối 16.950 điểm của Djokovic thiết lập năm 2016.

Alcaraz (bên phải, góc dưới) có cơ hội chạm tới kỷ lục điểm của hai huyền thoại Federer - Nadal

Biến động nhóm bám đuổi và sự trỗi dậy của Alexandra Eala

Tại BXH ATP, Taylor Fritz là cái tên đáng chú ý khi tăng 1 bậc lên hạng 7 thế giới. Ở chiều ngược lại, Felix Auger-Aliassime tụt xuống hạng 8 sau khi mất 150 điểm. Ấn tượng nhất là Tomas Martin Etcheverry với cú nhảy vọt 18 bậc để chiếm vị trí thứ 33, trong khi Alejandro Tabilo cũng thăng tiến mạnh mẽ thêm 26 bậc.

Ở nội dung nữ (WTA), Aryna Sabalenka vẫn giữ vững ngôi hậu với khoảng cách an toàn trước Iga Swiatek. Tuy nhiên, tâm điểm của tuần lại thuộc về Alexandra Eala. Tay vợt 20 tuổi người Philippines đã tạo nên một cơn địa chấn truyền thông khi tăng 16 bậc để vươn lên hạng 31 thế giới – thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của cô sau kỳ tích lọt vào tứ kết Dubai Open.

Alexandra Eala (giữa) chạm tới cột mốc thứ hạng mới tại WTA

Sự thăng tiến của Eala không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn biến cô trở thành biểu tượng mới của quần vợt Đông Nam Á. Trong khi đó, cuộc đua giành vị trí số 4 thế giới đang trở nên nghẹt thở khi Jessica Pegula chỉ còn kém Coco Gauff vỏn vẹn 35 điểm.

Bảng xếp hạng Top 10 ATP (Cập nhật 23/2)

Hạng Tay vợt Quốc tịch Điểm Biến động 1 Carlos Alcaraz Tây Ban Nha 13.550 0 2 Jannik Sinner Ý 10.400 0 3 Novak Djokovic Serbia 5.280 0 4 Alexander Zverev Đức 4.555 0 5 Lorenzo Musetti Ý 4.405 0 6 Alex de Minaur Úc 4.235 0 7 Taylor Fritz Mỹ 4.220 +1 8 Felix Auger-Aliassime Canada 4.080 -1 9 Ben Shelton Mỹ 4.050 0 10 Alexander Bublik Kazakhstan 3.405 0

Bảng xếp hạng Top 10 WTA (Cập nhật 23/2)