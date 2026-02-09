Carlos Alcaraz áp sát kỷ lục tiền thưởng của Andy Murray sau Australian Open Với khối tài sản hơn 62 triệu USD ở tuổi 22, Alcaraz sắp vượt qua Andy Murray để lọt top 4 lịch sử quần vợt; trong khi NBA xôn xao trước nghi vấn điều tra Utah Jazz.

Sau vinh quang tại Australian Open, Carlos Alcaraz không chỉ củng cố vị thế chuyên môn mà còn đạt bước tiến lớn về tài chính. Tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha đang tiến rất gần đến việc phá vỡ kỷ lục tiền thưởng của huyền thoại Andy Murray, thiết lập vị thế mới trong ngôi đền huyền thoại của làng quần vợt thế giới.

Alcaraz và hành trình lọt top 4 tay vợt thu nhập cao nhất lịch sử

Với chức vô địch tại Australia, tổng số tiền thưởng trong sự nghiệp của Carlos Alcaraz đã chạm mốc 62.803.831 USD. Thành tích này giúp anh áp sát vị trí thứ 4 trong danh sách những tay vợt kiếm tiền nhiều nhất lịch sử quần vợt, hiện đang được nắm giữ bởi Andy Murray với 64.687.542 USD.

Đáng chú ý, trong khi Murray đã chính thức giã từ sự nghiệp, Alcaraz mới chỉ ở tuổi 22 nhưng đã sở hữu tới 7 danh hiệu Grand Slam. Khoảng cách chưa đầy 2 triệu USD được dự báo sẽ sớm bị san lấp bởi phong độ ổn định của tay vợt trẻ này trong các mùa giải tới.

Alcaraz sắp trở thành tay vợt kiếm được tiền thưởng nhiều thứ tư lịch sử quần vợt

Sự nể phục dành cho bản lĩnh của Novak Djokovic

Dù ít khi giao tiếp trực tiếp, tay vợt Marin Cilic mới đây đã dành những lời tán dương đặc biệt cho Novak Djokovic. Cilic nhấn mạnh sự bền bỉ và kiên cường là yếu tố then chốt giúp tay vợt người Serbia duy trì đỉnh cao dù ở độ tuổi không còn trẻ.

Thống kê cho thấy sự thống trị tuyệt đối của Djokovic khi anh lọt vào bán kết cả 4 giải Grand Slam trong năm ngoái và tiếp tục duy trì mạch lọt vào trận chung kết trong năm nay. Đây là minh chứng cho tiêu chuẩn chuyên nghiệp khắt khe mà Nole tự đặt ra cho bản thân.

Nghi vấn chiến thuật bất thường tại NBA

Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) đang đứng trước khả năng mở cuộc điều tra nhắm vào câu lạc bộ Utah Jazz sau trận thua 117-120 trước Orlando Magic. Điểm bất thường nằm ở cách điều hành nhân sự của ban huấn luyện trong hiệp thi đấu cuối cùng.

Cụ thể, dù dẫn trước đối thủ tới 17 điểm khi bước vào hiệp 4, Utah Jazz đã bất ngờ rút toàn bộ đội hình chính ra nghỉ và để các cầu thủ dự bị thi đấu. Quyết định này dẫn đến màn lội ngược dòng khó tin của Orlando Magic, gây nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ và giới chuyên gia.

Mercedes F1 và chiến thuật ẩn mình

Tại đấu trường Formula 1, cựu tay đua Juan Pablo Montoya nhận định đội đua Mercedes đang sở hữu sức mạnh thực sự vượt xa những gì đã thể hiện trong các buổi đua thử. Montoya tin rằng đội đua Đức đã tìm ra giải pháp tối ưu cho động cơ, tạo ra một "lỗ hổng thời gian" nhằm gây bất ngờ cho các đối thủ khi bước vào chặng đua chính thức.

Trong khi đó, ở giới võ thuật tổng hợp, nhà vô địch Jon Jones cũng lên tiếng về khó khăn trong việc tìm kiếm đối thủ xứng tầm. Jones khẳng định anh luôn đặt ra tiêu chuẩn rất cao và chỉ chấp nhận thượng đài với những võ sĩ xuất sắc nhất để bảo vệ di sản của mình tại UFC.