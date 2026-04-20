Carlos Alcaraz bị chỉ trích dữ dội sau khi rút lui khỏi Madrid Open Giới chuyên môn cho rằng tay vợt người Tây Ban Nha đang trả giá vì tham gia quá nhiều trận đấu biểu diễn, trong khi Max Verstappen và Iga Swiatek cũng gặp những trở ngại riêng tại các giải đấu vừa qua.

Carlos Alcaraz, một trong những ngôi sao sáng nhất của làng quần vợt đương đại, đang trở thành tâm điểm của sự chỉ trích sau quyết định rút lui khỏi giải Madrid Open. Nguyên nhân được đưa ra là chấn thương, nhưng giới chuyên môn cho rằng đây là hệ quả tất yếu của một lịch thi đấu thiếu khoa học và ưu tiên các mục tiêu tài chính ngắn hạn.

Cái giá của những trận đấu biểu diễn

Benoit Paire và cựu tay vợt Greg Rusedski đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm khắt khe về tình trạng của Alcaraz. Cả hai chuyên gia đều đồng ý rằng chấn thương mà "Carlitos" gặp phải xuất phát từ việc anh vắt kiệt sức lực trong các trận đấu biểu diễn thay vì dành thời gian hồi phục cần thiết.

Carlos Alcaraz đang đối mặt với bài toán về phong độ và thể lực trước thềm các giải đấu quan trọng.

Rusedski phân tích: "Tôi nghĩ Alcaraz đã chơi tennis quá nhiều. Cậu ta gần như không có quãng nghỉ thực sự ở cuối mùa giải trước. Hãy nhìn vào lịch trình của cậu ấy, rõ ràng việc rời sân đấu để nghỉ ngơi là điều cấp thiết hơn bao giờ hết thay vì cố gắng xuất hiện tại mọi sự kiện biểu diễn có mức thù lao hấp dẫn". Sự quá tải này đang đe dọa trực tiếp đến tham vọng bảo vệ vị thế của tay vợt trẻ tại các giải Grand Slam sắp tới.

Sự cố cơ khí cản bước Max Verstappen

Bên cạnh những biến động ở làng banh nỉ, thế giới tốc độ cũng chứng kiến một ngày thi đấu không như ý của nhà vô địch F1 Max Verstappen. Tham dự giải đua xe GT tại đường đua danh tiếng Nürburgring cùng chiếc Mercedes GT3, tay đua người Hà Lan đã phải sớm từ bỏ hy vọng lên ngôi vô địch do những lỗi kỹ thuật bất ngờ.

"Ngay từ vòng đua thứ hai, chiếc xe đã bắt đầu có dấu hiệu rung lắc mạnh. Bộ phận chắn gió phía trước phát ra những tiếng kêu lạ và tôi biết mọi thứ đã hỏng", Verstappen chia sẻ đầy tiếc nuối. Đáng chú ý, đây hoàn toàn là sự cố cơ khí tự thân khi xe của anh không hề xảy ra va chạm với bất kỳ đối thủ nào trên đường đua.

Lời thách đấu bất ngờ dành cho Thierry Henry

Trong một diễn biến khác, huyền thoại bóng đá Thierry Henry vừa nhận được một lời đề nghị thượng đài boxing từ Roy Jones Jr – cựu vô địch thế giới ở 4 hạng cân khác nhau. Dù đã giải nghệ bóng đá từ lâu, cựu tiền đạo của Arsenal và Barcelona vẫn duy trì được thể trạng vô cùng ấn tượng, điều này đã lọt vào tầm ngắm của võ sĩ 57 tuổi.

Mặc dù Henry có lợi thế rõ rệt về tuổi tác, nhưng nguồn tin thân cận cho biết huyền thoại người Pháp không quá mặn mà với việc chuyển sang thi đấu đối kháng chuyên nghiệp. Anh hiện vẫn ưu tiên vai trò chuyên gia phân tích và các dự án bóng đá thay vì bước vào võ đài.

Iga Swiatek và quá trình thích nghi tại Stuttgart

Tại Stuttgart Open, dù phải dừng bước trước Andreeva, tay vợt nữ số 1 thế giới Iga Swiatek vẫn bày tỏ sự lạc quan về mối quan hệ hợp tác với huấn luyện viên mới Francisco Roig. Thất bại tại giải đấu này được cô coi là một phần của quá trình chuyển đổi cần thiết.

"Chúng tôi đang trong giai đoạn tìm tiếng nói chung. Ông ấy rất kiên nhẫn để tôi hiểu rõ những yêu cầu mới đối với bản thân. Dù có những khó khăn ban đầu về mặt kết quả, nhưng tôi cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi khi so sánh với các giải đấu trước đó", Swiatek khẳng định về sự tin tưởng dành cho chiến lược gia mới.