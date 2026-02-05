Carlos Alcaraz bị nghi chấn thương do chơi golf, Kei Nishikori xác nhận giải nghệ Chuyên gia nhận định thói quen chơi golf và điện tử khiến Alcaraz gặp vấn đề cổ tay nghiêm trọng. Cựu số 4 thế giới Kei Nishikori tuyên bố chia tay sự nghiệp vào cuối năm nay.

Carlos Alcaraz, tay vợt số 2 thế giới, vừa chính thức thông báo rút lui khỏi các giải đấu trên mặt sân đất nện, bao gồm cả Roland Garros, để tập trung điều trị dứt điểm chấn thương cổ tay. Đây là một tổn thất lớn cho làng banh nỉ khi giải Grand Slam quan trọng tại Pháp đang đến gần.

Nghi vấn chấn thương từ thói quen ngoài sân cỏ

Trong chương trình podcast "Schiaffo Al Volo", bình luận viên Jacopo Lo Monaco của Eurosport đã đưa ra một nhận định đáng chú ý về nguyên nhân dẫn đến tình trạng của Alcaraz. Theo Lo Monaco, chấn thương cổ tay của ngôi sao người Tây Ban Nha có thể liên quan mật thiết đến sở thích chơi golf và trò chơi điện tử.

"Cổ tay là bộ phận cực kỳ dễ bị tổn thương đối với các vận động viên chuyên nghiệp. Chơi golf quá mức hoặc dành hàng giờ bên máy chơi game có thể tạo áp lực lớn lên ngón tay và cổ tay, dẫn đến viêm nhiễm," Lo Monaco phân tích. Ông nhấn mạnh rằng cuộc sống của một ngôi sao ở đẳng cấp này đôi khi đòi hỏi sự hy sinh cả những thú vui cá nhân để bảo vệ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Kết quả các trận đấu đáng chú ý

Bên cạnh những biến động ở môn quần vợt, làng túc cầu thế giới và trong nước cũng chứng kiến những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Dưới đây là tổng hợp kết quả các trận đấu quan trọng nhất:

Giải đấu Trận đấu Tỷ số Cầu thủ ghi bàn tiêu biểu V-League Đà Nẵng vs Thể Công Viettel 3 - 3 Lopez (1', 90+3'), Lucao (22', 32') Champions League Bayern Munich vs Real Madrid 4 - 3 Kane (38'), Mbappe (42'), Olise (90+4') Premier League Everton vs Chelsea 3 - 0 Beto (33', 62'), Ndiaye (76') Champions League Paris Saint-Germain vs Chelsea 5 - 2 Dembele (40'), Kvaratskhelia (86', 90+4') Premier League Arsenal vs MU 2 - 3 Merino (84'), Mbeumo (37'), Cunha (87') Premier League Bournemouth vs Liverpool 3 - 2 Evanilson (26'), Van Dijk (45'), Szoboszlai (80')

Kei Nishikori và lời chia tay sự nghiệp đỉnh cao

Ngôi sao tennis hàng đầu Nhật Bản, Kei Nishikori, đã chính thức xác nhận sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải này ở tuổi 36. Từng vươn tới vị trí thứ 4 thế giới và sở hữu kỷ lục 12 danh hiệu ATP cho một tay vợt đơn nam Nhật Bản, sự ra đi của Nishikori đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên vàng đối với quần vợt xứ sở hoa anh đào.

Nishikori chia sẻ rằng những chấn thương dai dẳng trong nhiều năm qua là nguyên nhân chính khiến anh không thể tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao. Thành tích nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh chính là việc lọt vào trận chung kết US Open 2014.

Max Verstappen cân nhắc giải nghệ vì quy định mới tại F1

Ở một diễn biến khác, làng đua xe công thức 1 đang rúng động trước thông tin tay đua 4 lần vô địch thế giới Max Verstappen có ý định giải nghệ. Theo nguồn tin từ ESPN, Verstappen bày tỏ sự bức xúc với đề xuất chuyển đổi xe sang sử dụng động cơ hybrid của F1. Tay đua người Hà Lan cho rằng việc lạm dụng quá nhiều công nghệ hybrid sẽ làm mất đi bản sắc và tốc độ thuần túy của môn thể thao đua xe mạo hiểm này.