Carlos Alcaraz bị nghi ngờ thiếu động lực thi đấu sau thất bại tại Miami Open HLV Patrick Mouratoglou nhận định Carlos Alcaraz đang rơi vào trạng thái no nê danh hiệu dẫn đến mất tập trung, trong khi Jake Paul công kích kỹ năng của Ngannou.

HLV danh tiếng Patrick Mouratoglou vừa đưa ra những nhận định gây chú ý về phong độ của Carlos Alcaraz sau khi tay vợt số 1 thế giới bị loại sớm tại Miami Open. Theo chiến lược gia người Pháp, sự thành công quá sớm có thể đang trở thành rào cản tâm lý đối với ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha.

Nguy cơ từ sự mất tập trung của Carlos Alcaraz

Trong video phân tích chuyên sâu, Mouratoglou thẳng thắn chỉ ra rằng Alcaraz dường như đang cảm thấy "chán" vì đã sớm sở hữu nhiều danh hiệu Grand Slam và Masters 1000. Điều này dẫn đến việc tay vợt này không còn duy trì được sự hưng phấn cần thiết ở các giải đấu quan trọng.

Alcaraz bất ngờ để thua Sebastian Korda (hạng 36 thế giới) ở vòng ba Miami Open

Đáng chú ý, Mouratoglou nhấn mạnh rằng Alcaraz thường xuyên mất tập trung ở những vòng đấu đầu tiên do cảm thấy trận đấu quá dễ dàng. Việc chấp nhận mất break với suy nghĩ có thể đòi lại bất cứ lúc nào là một thói quen nguy hiểm, điều đã góp phần dẫn đến thất bại bất ngờ trước Sebastian Korda (hạng 36 thế giới) tại vòng ba Miami Open.

Coco Gauff và những dự định hậu sự nghiệp

Bên cạnh những diễn biến của Alcaraz, làng quần vợt Mỹ cũng dành sự quan tâm đến chia sẻ của Coco Gauff. Ở tuổi 22, dù đã sở hữu hai danh hiệu Grand Slam, Gauff khẳng định cô không có ý định trở thành huấn luyện viên sau khi giải nghệ. Tuy nhiên, cô đang cân nhắc vai trò bình luận viên truyền hình, một công việc mà cô cảm thấy thú vị sau những trải nghiệm gần đây.

Jake Paul công kích kỹ năng boxing của Francis Ngannou

Trên võ đài quyền Anh, Jake Paul đã châm ngòi cho một cuộc khẩu chiến mới khi nhắm vào cựu vô địch hạng nặng UFC Francis Ngannou. Paul cho rằng Ngannou là một võ sĩ boxing "quá tệ" và tự tin có thể giành chiến thắng knock-out tương tự như cách Anthony Joshua đã thực hiện.

Võ sĩ YouTuber khẳng định anh có sức chịu đựng tốt hơn và không ngại việc lên hạng nặng để thượng đài. Hiện tại, kế hoạch này vẫn đang phụ thuộc vào quá trình hồi phục chấn thương xương hàm của Jake Paul trước khi có những bước tiến xa hơn về hợp đồng thi đấu.

Red Bull kỳ vọng sự trở lại tại mùa giải F1 2026

Trong một diễn biến khác tại đường đua F1, cựu cố vấn Helmut Marko của Red Bull đã đưa ra những nhận định lạc quan bất chấp khởi đầu đầy khó khăn của đội nhà. Ông tin rằng quãng nghỉ một tháng sắp tới sau chặng Nhật Bản sẽ là cơ hội vàng để đội đua nước Áo cải thiện các vấn đề kỹ thuật và nhanh chóng bắt kịp nhóm dẫn đầu.