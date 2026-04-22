Carlos Alcaraz bỏ ngỏ khả năng dự Roland Garros 2026 do chấn thương cổ tay Tay vợt Carlos Alcaraz thừa nhận nguy cơ vắng mặt tại Grand Slam đất nện, trong khi nội bộ Red Bull Racing và Golden State Warriors đối mặt với những cuộc chia tay quan trọng.

Tay vợt Carlos Alcaraz vừa chính thức lên tiếng về tình trạng chấn thương cổ tay phải, điều đang đe dọa trực tiếp đến khả năng tham dự Roland Garros 2026 của anh. Trong buổi phỏng vấn mới nhất với truyền hình Tây Ban Nha, Alcaraz cho biết kết quả các đợt kiểm tra y tế sắp tới sẽ quyết định hoàn toàn lộ trình thi đấu trong mùa giải đất nện năm nay.

"Chúng tôi đang phải chờ đợi. Buổi kiểm tra y tế tiếp theo sẽ rất quan trọng. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp", Alcaraz chia sẻ. Tay vợt này cho biết thêm anh cần thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu trong vài ngày tới trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc có di chuyển đến Paris hay không.

Jannik Sinner thận trọng trước thử thách tại Madrid Open

Trái ngược với sự lo lắng của Alcaraz, đương kim vô địch Jannik Sinner đang chuẩn bị tâm lý cho Madrid Open, giải đấu diễn ra ở độ cao hơn 500 m so với mực nước biển. Theo Sinner, điều kiện thi đấu tại đây cực kỳ khắc nghiệt do không khí loãng và gió mạnh.

Tay vợt người Italy thừa nhận: "Tôi chưa bao giờ chơi tốt tại đây. Madrid Open có những điều kiện tự nhiên rất đặc biệt, bóng đi nhanh và khó kiểm soát hơn bình thường". Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng cho Sinner trong nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu trên bảng xếp hạng ATP.

Dự báo về sự rạn nứt tại Red Bull Racing

Trong thế giới tốc độ, tương lai của nhà vô địch F1 Max Verstappen tại Red Bull đang trở thành tâm điểm chú ý. Chuyên gia Giedo van der Garde đưa ra nhận định gây sốc rằng tay đua người Hà Lan có thể rời đội trước cả khi kỹ sư Gianpiero Lambiase chuyển sang McLaren vào năm 2028.

Nguyên nhân chính được cho là do Red Bull đang dần đánh mất lợi thế kỹ thuật, không đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về hiệu suất xe đua của Verstappen. Sự ra đi của các nhân sự chủ chốt trong ban kỹ thuật đang tạo ra một hiệu ứng domino đáng lo ngại cho đội đua nước Áo.

Biến động nhân sự tại WWE và NBA

Tại sàn đấu vật biểu diễn WWE, huyền thoại Brock Lesnar gây bất ngờ khi tuyên bố chia tay sau sự kiện WrestleMania 42. Tuy nhiên, các nguồn tin nội bộ từ ESPN cho thấy đây có thể là một phần trong kịch bản điều hướng dư luận. Ban lãnh đạo WWE vẫn kỳ vọng Lesnar sẽ thực hiện một trận đấu tri ân cuối cùng tại quê nhà Minneapolis trong sự kiện SummerSlam diễn ra vào tháng 8 tới.

Trong khi đó, làng bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA sắp chứng kiến sự kết thúc của một triều đại. HLV Steve Kerr được cho là đã chuẩn bị rời Golden State Warriors sau hơn một thập kỷ gắn bó. Việc đội bóng không thể giành vé vào Playoff NBA 2025/26 là giọt nước tràn ly, khiến chiến lược gia này cảm thấy kiệt sức. Dù ban lãnh đạo đội bóng vẫn dành sự tín nhiệm tuyệt đối, nhưng khát khao làm mới đội hình của Warriors có thể sẽ bắt đầu từ vị trí ghế nóng.