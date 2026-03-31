Carlos Alcaraz chi 10 triệu USD sắm du thuyền và bài học lịch trình từ Roger Federer Dù sở hữu siêu du thuyền đắt giá hơn cả Rafael Nadal, tay vợt Carlos Alcaraz đang đối mặt với bài toán phong độ và áp lực thi đấu dày đặc như lời cảnh báo từ chuyên gia.

Ở tuổi 22, Carlos Alcaraz không chỉ thống trị các mặt sân quần vợt mà còn nhanh chóng gia nhập hàng ngũ những vận động viên giàu có nhất hành tinh. Với khối tài sản tích lũy hơn 64 triệu USD từ tiền thưởng và các hợp đồng quảng cáo, tay vợt người Tây Ban Nha vừa quyết định đầu tư vào một biểu tượng của sự xa hoa: siêu du thuyền hạng sang.

Cuộc đối đầu xa xỉ trên biển với Rafael Nadal

Quyết định “xuống tiền” của Alcaraz gây chú ý khi chiếc du thuyền 88 Ultima mà anh đặt mua có giá trị ước tính từ 9 đến 10 triệu USD. Đáng chú ý, phương tiện này có chiều dài và mức giá vượt xa chiếc “Great White” trị giá khoảng 6 triệu USD của người đàn anh thân thiết Rafael Nadal.

Alcaraz (bên trái) sắm du thuyền đắt giá hơn của Nadal (bên phải)

Chiếc 88 Ultima đang trong quá trình hoàn thiện, sở hữu 5 cabin với không gian mở xa xỉ. Alcaraz cho biết anh coi đây là món quà dành tặng gia đình và những người thân thiết sau khi trải nghiệm cảm giác nghỉ dưỡng trên biển sau trận chung kết Olympic Paris 2024.

Dấu hỏi về phong độ và áp lực từ lịch thi đấu dày đặc

Tuy nhiên, sự xuất hiện của món tài sản triệu đô này lại trùng hợp với giai đoạn phong độ của Alcaraz có dấu hiệu chững lại. Sau khi khởi đầu năm 2026 đầy hứa hẹn với các chức vô địch tại Australian Open và Qatar Open, tay vợt này bất ngờ sa sút trên mặt sân cứng.

Việc dừng bước sớm tại Miami Open 2026, ngay sau chuỗi kết quả không ổn định tại Indian Wells, đã khiến Alcaraz thất thế trong cuộc đua giành vị trí số 1 thế giới với Jannik Sinner. Đây không phải lần đầu tiên anh gặp khó khăn tại giai đoạn này của mùa giải, nhưng áp lực hiện tại được đánh giá là nặng nề hơn rất nhiều.

Alcaraz được khuyên nên học Federer (ảnh nhỏ) về cách đăng kí thi đấu để không bị quá tải

Lời cảnh báo về sai lầm mà Roger Federer không bao giờ mắc phải

Cựu tay vợt số 4 thế giới Greg Rusedski nhận định rằng vấn đề cốt lõi của Alcaraz nằm ở việc quản lý sức lực. Ông cho rằng tay vợt trẻ đang chơi quá tải khi liên tục tham gia các giải đấu chính thức lẫn các trận biểu diễn mà không có quãng nghỉ đúng nghĩa.

Rusedski đã lấy huyền thoại Roger Federer làm chuẩn mực để so sánh:

Sự tập trung: Federer nổi tiếng với khả năng chọn lọc giải đấu, thường chỉ tham gia khoảng 12 giải mỗi năm.

Điểm rơi phong độ: Nhờ thi đấu ít nhưng chất lượng, "Tàu tốc hành" luôn duy trì trạng thái sung mãn nhất tại các sự kiện lớn.

Sự bền bỉ: Đây chính là chìa khóa giúp Federer duy trì đỉnh cao trong suốt hai thập kỷ.

Phân tích từ chuyên gia cho thấy, để bảo vệ sự nghiệp lâu dài và duy trì vị thế siêu sao, Alcaraz cần học cách “thông minh” hơn trong việc xây dựng lịch trình thi đấu, thay vì vắt kiệt sức lực trong mọi sự kiện tham dự.