Carlos Alcaraz chính thức rút lui khỏi Wimbledon 2026: Cú sốc từ cơn ác mộng chấn thương Tay vợt người Tây Ban Nha xác nhận vắng mặt tại toàn bộ mùa giải sân cỏ do quá trình hồi phục chấn thương chậm hơn dự kiến, mở ra cánh cửa thênh thang cho Jannik Sinner.

Thế giới quần vợt vừa đón nhận tin không vui khi Carlos Alcaraz chính thức xác nhận sẽ không tham dự bất kỳ giải đấu nào trong mùa sân cỏ 2026, bao gồm cả Wimbledon. Sự vắng mặt này không chỉ là một mất mát lớn cho giải Grand Slam danh giá nhất năm mà còn là hồi chuông cảnh báo về tình trạng thể lực của ngôi sao 21 tuổi.

Thông báo từ nhà cựu vương

Thông qua trang cá nhân, Alcaraz cho biết dù quá trình hồi phục đang có những tiến triển nhất định, anh vẫn chưa đạt được trạng thái sẵn sàng để thi đấu đỉnh cao. Quyết định rút lui khỏi Queen’s Club và Wimbledon được đưa ra sau khi đội ngũ y tế đánh giá rủi ro tái phát chấn thương vẫn còn hiện hữu.

"Quá trình hồi phục của tôi đang diễn ra tốt và tôi cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng đáng tiếc là tôi vẫn chưa sẵn sàng để thi đấu. Vì vậy tôi buộc phải rút lui khỏi mùa giải sân cỏ tại Queen’s và Wimbledon", Alcaraz chia sẻ với sự tiếc nuối về hai giải đấu mà anh coi là đặc biệt nhất trong năm.

Alcaraz bị chấn thương hành hạ và chưa hẹn ngày trở lại

Ám ảnh chấn thương kéo dài

Trước khi đưa ra thông báo gây sốc này, tay vợt người Tây Ban Nha đã phải trải qua một giai đoạn đầy khó khăn khi liên tục rút lui khỏi các giải đấu quan trọng như Barcelona Open, Madrid Open và Rome Open. Đáng chú ý nhất là việc anh phải bỏ lỡ Roland Garros vào tháng 6 vừa qua, cho thấy vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn những dự đoán ban đầu của giới chuyên môn.

Việc bỏ lỡ Wimbledon – nơi Alcaraz từng đăng quang vào năm 2023 và 2024 – đồng nghĩa với việc anh sẽ mất một lượng điểm thưởng khổng lồ trên bảng xếp hạng ATP. Theo phân tích chuyên sâu, mục tiêu thực tế nhất của Alcaraz hiện tại là tập trung hồi phục để kịp tham dự mùa giải sân cứng tại Mỹ vào cuối mùa hè.

Jannik Sinner và cơ hội thống trị ATP

Sự vắng mặt kéo dài của Alcaraz vô hình trung đã tạo ra một bước ngoặt lớn cho Jannik Sinner trong cuộc đua đỉnh cao. Với việc đối thủ lớn nhất chưa thể trở lại và thiếu vắng những sự cạnh tranh tương xứng, Sinner hiện được xem là ứng cử viên số một cho chức vô địch Wimbledon sắp tới.

Không chỉ là cơ hội giành thêm danh hiệu Grand Slam, Sinner còn đang đứng trước thời cơ thuận lợi để củng cố vững chắc ngôi vị số 1 thế giới. Trong khi Alcaraz phải vật lộn với những cuộc kiểm tra y tế, tay vợt người Ý đang thể hiện một phong độ ổn định và sẵn sàng biến mùa giải 2026 thành sân khấu riêng của mình.