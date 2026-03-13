Carlos Alcaraz đánh bại Cameron Norrie để tiến vào bán kết Indian Wells Hạt giống số 1 Carlos Alcaraz thể hiện bản lĩnh trước áp lực từ Cameron Norrie, giành chiến thắng 6-3, 6-4 để thiết lập cuộc đối đầu với Daniil Medvedev tại bán kết.

Carlos Alcaraz đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết giải Indian Wells sau chiến thắng thuyết phục trước hạt giống số 27 Cameron Norrie. Dù gặp không ít áp lực từ lối chơi bền bỉ của đối thủ, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn biết cách tỏa sáng ở những thời điểm quyết định để khép lại trận đấu sau hai set với các tỷ số 6-3 và 6-4.

Bản lĩnh trong những thời điểm then chốt

Bước vào set thi đấu đầu tiên, Carlos Alcaraz đã phải đối mặt với sự kháng cự quyết liệt từ Cameron Norrie. Bước ngoặt của set đấu chỉ thực sự xuất hiện từ game thứ 6, khi cả hai tay vợt liên tục có những tình huống bẻ game cầm giao bóng của nhau. Tuy nhiên, Alcaraz đã thể hiện sự vượt trội về khả năng điều phối bóng và tận dụng cơ hội. Với 2 lần bẻ giao bóng thành công, tay vợt số 1 thế giới nhanh chóng vươn lên và kết thúc set đấu với tỷ số 6-3.

Alcaraz ghi danh vào bán kết Indian Wells

Màn lội ngược dòng ấn tượng tại set 2

Kịch bản của set 2 bắt đầu đầy bất ngờ khi Cameron Norrie vùng lên mạnh mẽ. Tay vợt người Anh sớm bẻ được game giao bóng đầu tiên của Alcaraz để dẫn trước với cách biệt 2-0. Đứng trước thử thách, bản lĩnh của hạt giống số 1 đã lên tiếng đúng lúc. Alcaraz không hề nao núng, anh lập tức đòi lại break ở game 3 và tiếp tục bẻ thêm một game giao bóng nữa của đối thủ ở game 5.

Sự chính xác trong các pha giao bóng 1 (đạt tỷ lệ 75%) và khả năng cứu thua ấn tượng đã giúp Alcaraz duy trì lợi thế dẫn điểm, từ đó hướng tới chiến thắng 6-4 ở set thứ hai. Với kết quả thắng chung cuộc 2-0, Carlos Alcaraz sẽ tiến vào bán kết để đối đầu với hạt giống số 11 Daniil Medvedev, hứa hẹn một cuộc đọ sức kịch tính tại Indian Wells năm nay.

Thống kê chuyên môn trận đấu