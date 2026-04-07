Carlos Alcaraz đè bẹp Baez tại Monte Carlo: Màn tái xuất rực lửa của số 1 thế giới Sau chiến thắng của Jannik Sinner, Carlos Alcaraz lập tức đáp lời bằng trận thắng 6-1, 6-3 trước Sebastian Baez, khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại Monte Carlo.

Trở lại mặt sân đất nện sở trường sau nhiều tháng chờ đợi, Carlos Alcaraz đã mang đến một màn trình diễn đỉnh cao trên sân Rainier III. Tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha chỉ mất đúng 70 phút để khuất phục Sebastian Baez với tỷ số áp đảo 6-1, 6-3. Chiến thắng này không chỉ là lời chào sân ấn tượng mà còn là lời hồi đáp mạnh mẽ gửi tới kình địch Jannik Sinner, người cũng vừa có chiến thắng dễ dàng 6-3, 6-0 trước Humbert trước đó ít giờ.

Sức mạnh tuyệt đối của "Vua đất nện" thế hệ mới

Carlos Alcaraz bước vào trận đấu với tâm thế đầy hứng khởi sau khi thừa nhận bản thân rất nhớ cảm giác thi đấu trên mặt sân bụi đỏ. Ngay từ những game đầu tiên, nhà đương kim vô địch đã áp đặt lối chơi tốc độ cao, khiến Baez liên tục rơi vào thế chống đỡ. Những cú thuận tay uy lực cùng khả năng di chuyển linh hoạt giúp Alcaraz hoàn toàn kiểm soát thế trận.

Alcaraz giành chiến thắng ấn tượng

Màn trình diễn chớp nhoáng của tay vợt người Tây Ban Nha thậm chí đã thu hút sự chú ý của huyền thoại điền kinh Usain Bolt có mặt trên khán đài. Alcaraz gần như không mắc sai lầm nào trong các pha bóng quyết định. Anh bẻ thành công 5 game giao bóng của đối thủ và chỉ duy nhất một lần để mất break trong suốt cả trận đấu.

Thông số chuyên môn ấn tượng

Đây là lần đầu tiên Alcaraz trở lại mặt sân đất nện kể từ sau trận chung kết Roland Garros kịch tính hồi tháng 7 năm ngoái. Số liệu thống kê cho thấy sự vượt trội toàn diện của hạt giống số 1. Alcaraz đạt tỷ lệ ăn điểm giao bóng 1 lên tới 83%, đồng thời tận dụng thành công 50% số cơ hội giành điểm break (5/10 lần).

Thông số Alcaraz Baez Tỷ số 6-1, 6-3 - Giao bóng ăn điểm trực tiếp (Aces) 6 1 Lỗi kép 3 1 Tỷ lệ giao bóng 1 67% 65% Giao bóng 1 ăn điểm 83% (25/30) 55% (22/40) Điểm Break 5/10 1/1 Tổng số điểm thắng 61% (65/107) 39% (42/107)

Áp lực bảo vệ ngôi vị số 1 thế giới

Dù đang có phong độ thăng hoa, áp lực dành cho Carlos Alcaraz vẫn rất lớn. Bước vào mùa đất nện 2026, anh đặt mục tiêu duy trì thành tích ấn tượng của mùa giải trước (thắng 22 trên 23 trận). Tuy nhiên, Jannik Sinner đang bám đuổi quyết liệt và có cơ hội chiếm lấy ngôi vị số 1 thế giới ngay trong tuần tới nếu Alcaraz sảy chân.

Tại vòng đấu tiếp theo, thử thách dành cho tay vợt người Tây Ban Nha sẽ là người thắng trong cặp đấu giữa Tomas Martin Etcheverry và Terence Atmane. Đây đều là những đối thủ mà Alcaraz chưa từng chạm trán trước đây, hứa hẹn sẽ mang đến những biến số thú vị trong hành trình bảo vệ vương miện tại Monte Carlo.