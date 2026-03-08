Carlos Alcaraz đè bẹp Grigor Dimitrov sau 66 phút tại Indian Wells: Nối dài mạch 13 trận thắng Hạt giống số 1 Carlos Alcaraz tiếp tục phong độ hủy diệt với chiến thắng 6-2, 6-3 trước Grigor Dimitrov tại vòng 2 Indian Wells, khẳng định vị thế ứng viên vô địch.

Tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz vừa khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại vòng 2 Indian Wells 2026 bằng chiến thắng chóng vánh trước Grigor Dimitrov. Trong trận đấu kéo dài chỉ 66 phút, ngôi sao người Tây Ban Nha đã vượt qua đối thủ với tỷ số 6-2, 6-3, qua đó nâng chuỗi trận thắng liên tiếp của mình lên con số 13.

Sức mạnh áp đảo của nhà đương kim vô địch Australian Open

Bước vào lần tái đấu này, Carlos Alcaraz tái hiện kịch bản áp đảo mà anh từng thực hiện trước Dimitrov tại Indian Wells năm ngoái. Tay vợt 22 tuổi làm chủ hoàn toàn thế trận ngay từ những game đầu tiên, duy trì phong độ thăng hoa đã giúp anh đăng quang tại Australian Open và Qatar Open từ đầu năm đến nay.

Alcaraz dễ dàng hạ Dimitrov

Bản lĩnh trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Dù phải đối mặt với sức gió mạnh trên sân đấu, Alcaraz vẫn duy trì được độ chính xác trong các cú thuận tay (forehand) đầy uy lực. Sự tự tin của tay vợt số 1 thế giới được thể hiện qua nụ cười rạng rỡ và tâm lý thoải mái xuyên suốt hai set đấu. Điểm nhấn của trận đấu diễn ra ở game thứ 7 của set hai, sau một cú ghi điểm xuất sắc của Alcaraz, Dimitrov đã tiến tới đập tay chúc mừng người đàn em ngay trong lúc đổi sân.

Chia sẻ sau trận đấu, Alcaraz cho biết: "Tôi biết đây sẽ là thử thách khó khăn vì lối chơi của Dimitrov rất nguy hiểm, đặc biệt là trong điều kiện gió lớn khiến việc kiểm soát bóng trở nên phức tạp. Tuy nhiên, tôi đã thích nghi tốt và rất hài lòng với màn trình diễn của mình hôm nay".

Thông số kỹ thuật và hành trình tiếp theo

Chiến thắng này phản ánh sự vượt trội của Alcaraz ở hầu hết các chỉ số quan trọng, từ khả năng giao bóng đến tận dụng cơ hội bẻ giao bóng (break point).

Thông số Carlos Alcaraz Grigor Dimitrov Giao bóng ăn điểm trực tiếp (Ace) 6 1 Lỗi giao bóng kép 2 5 Tỷ lệ giao bóng 1 thành công 71% 60% Tận dụng Break point 3/4 (75%) 0/1 (0%) Tổng số điểm thắng 58 39

Tiến vào vòng ba, Carlos Alcaraz sẽ đối đầu với hạt giống số 26 Arthur Rinderknech. Đây là đối thủ ưa thích của Alcaraz khi anh đang giữ thành tích toàn thắng cả 5 lần chạm trán trước đây. Rinderknech giành quyền đi tiếp mà không tốn sức do đối thủ Juan Manuel Cerundolo rút lui vì chấn thương chân trái.