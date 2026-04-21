Carlos Alcaraz đoạt Oscar thể thao 2026 và nỗi lo rút lui khỏi Roland Garros Vượt qua Jannik Sinner để nhận giải VĐV nam xuất sắc nhất năm tại Laureus 2026, ngôi sao người Tây Ban Nha gây sốc khi thừa nhận có thể bỏ lỡ Grand Slam đất nện.

Carlos Alcaraz vừa trải qua một trong những khoảnh khắc rực rỡ nhất sự nghiệp khi chính thức được vinh danh là Nam vận động viên xuất sắc nhất năm tại lễ trao giải Laureus World Sports Awards 2026. Tuy nhiên, niềm vui của tay vợt 22 tuổi không trọn vẹn khi bóng ma chấn thương đang đe dọa nghiêm trọng đến kế hoạch chinh phục Roland Garros của anh.

Vinh quang tại Oscar của làng thể thao

Giải thưởng Laureus, vốn được coi là “Oscar của thể thao” thế giới, đã xướng tên Carlos Alcaraz ở hạng mục cao quý nhất. Tay vợt người Tây Ban Nha đã vượt qua đối trọng lớn nhất là Jannik Sinner để giành lấy danh hiệu này sau một mùa giải bùng nổ. Đây là sự công nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ và tài năng xuất chúng của anh trên bản đồ tennis thế giới.

Alcaraz đoạt "Oscar thể thao" 2026

Báo động đỏ về tình trạng thể lực

Đáng chú ý, ngay sau lễ trao giải, Alcaraz đã có những chia sẻ thẳng thắn về tình hình chấn thương đang gặp phải. Vấn đề phát sinh từ giải đấu tại Barcelona được xác định là nghiêm trọng hơn dự kiến ban đầu. Việc phải rút lui khỏi Madrid Open là một tổn thất lớn, và hiện tại, khả năng góp mặt của anh tại Rome Masters vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Tay vợt trẻ thừa nhận anh đang phải chạy đua với thời gian để hồi phục. “Chúng tôi cần thêm thời gian để đánh giá. Hiện tại, tôi không thể nói trước điều gì”, Alcaraz bày tỏ sự thận trọng trước các bài kiểm tra y tế sắp tới.

Sẵn sàng bỏ lỡ Roland Garros vì tương lai dài hạn

Trong bối cảnh Roland Garros 2026 đang đến gần, Alcaraz đã đưa ra một tuyên bố đầy sức nặng về việc ưu tiên sức khỏe thay vì thành tích nhất thời. Anh khẳng định sẵn sàng bỏ qua giải Grand Slam trên mặt sân đất nện nếu thể trạng không đạt 100%.

“Ép bản thân thi đấu tại Roland Garros lúc này có thể gây hại cho tương lai. Tôi thà trở lại muộn nhưng trong trạng thái tốt nhất, còn hơn vội vàng và phải trả giá”, anh nhấn mạnh. Quan điểm này cho thấy sự trưởng thành trong tư duy của tay vợt Tây Ban Nha, khi anh không muốn đánh đổi sự nghiệp dài hạn cho một giải đấu đơn lẻ.

Cuộc đua số 1 thế giới không còn là ưu tiên hàng đầu

Trước sức ép từ Jannik Sinner trong cuộc đua giành ngôi vị số 1 thế giới, Alcaraz tỏ ra khá bình thản. Anh cho rằng việc mất vị trí dẫn đầu là điều khó tránh khỏi khi gặp chấn thương, nhưng mục tiêu quan trọng nhất lúc này là hồi phục hoàn toàn để quay lại thi đấu đỉnh cao.

Novak Djokovic và Eileen Gu dẫn chương trình

Tổng hợp kết quả Laureus World Sports Awards 2026

Lễ trao giải năm nay gây ấn tượng mạnh với sự xuất hiện của hai người dẫn chương trình là huyền thoại Novak Djokovic và vận động viên trượt tuyết Eileen Gu. Dưới đây là các hạng mục tiêu biểu được vinh danh:

Hạng mục Người chiến thắng Nam VĐV xuất sắc nhất Carlos Alcaraz Nữ VĐV xuất sắc nhất Aryna Sabalenka Đội thể thao xuất sắc nhất Paris Saint-Germain (PSG) Đột phá của năm Lando Norris Màn trở lại của năm Rory McIlroy VĐV khuyết tật xuất sắc Gabriel Araujo

Sự kiện khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, đặc biệt là sự tôn vinh dành cho tập thể Paris Saint-Germain sau một mùa giải bội thu danh hiệu. Với Carlos Alcaraz, danh hiệu cá nhân này là động lực tinh thần cực lớn để anh vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.