Carlos Alcaraz đối đầu Etcheverry tại Monte Carlo: Thử thách bảo vệ ngôi số 1 Sau giai đoạn chững lại tại Sunshine Double, Carlos Alcaraz bước vào Monte Carlo Masters 2026 với áp lực buộc phải vô địch để giữ vững vị thế trước Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz đang đối mặt với bài kiểm tra bản lĩnh thực sự tại Monte Carlo Masters 2026. Sau màn trình diễn không như ý tại Sunshine Double, tay vợt người Tây Ban Nha đã rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua duy trì vị trí số 1 thế giới. Việc phải bảo vệ lượng điểm khổng lồ trên mặt sân đất nện buộc "tiểu Nadal" không được phép sai lầm nếu không muốn bị Jannik Sinner vượt mặt.

Áp lực từ ngôi vương và cuộc đua điểm số

Chính Alcaraz cũng thừa nhận việc giữ vững đỉnh bảng ATP trong những tuần tới sẽ là thử thách cực đại. Với tư cách là đương kim vô địch Monte Carlo, tay vợt sinh năm 2003 bắt buộc phải bảo vệ trọn vẹn số điểm tại giải đấu này. Đây không chỉ là câu chuyện về danh hiệu, mà còn là bước chạy đà quan trọng cho toàn bộ mùa giải sân đất nện năm nay.

Mặc dù chịu áp lực tâm lý, Alcaraz vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội ở trận ra quân. Anh dễ dàng đè bẹp Sebastian Baez với tỷ số 6-1, 6-3. Chiến thắng này không chỉ nâng chuỗi trận thắng tại Monte Carlo của anh lên con số 6 mà còn cải thiện thành tích mùa giải lên 19 thắng và 2 thua, khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của tay vợt số 1 thế giới.

Etcheverry: Chướng ngại khó chịu trên mặt sân sở trường

Đối thủ của Alcaraz tại vòng 1/8 là Tomas Martin Etcheverry, người đang trải qua những ngày tháng thăng hoa nhất sự nghiệp. Tay vợt người Argentina đã vượt qua Grigor Dimitrov và Terence Atmane sau những cuộc rượt đuổi nghẹt thở kéo dài 3 set để lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu này tại Monte Carlo Masters.

Trong năm 2026, Etcheverry cho thấy mình là một "gã đồ tể" thực thụ trên mặt sân bụi đỏ với 12 chiến thắng sau 14 trận. Danh hiệu ATP đầu tay tại Rio Open chính là bệ phóng đưa anh trở lại nhóm 30 tay vợt hàng đầu thế giới. Lối chơi bền bỉ và khả năng phòng ngự cuối sân của Etcheverry hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho những cú bỏ nhỏ tinh tế của Alcaraz.

Thống kê phong độ hai tay vợt

Tiêu chí Carlos Alcaraz Tomas Martin Etcheverry Thành tích mùa giải 2026 19 thắng - 2 thua 12 thắng - 14 trận (sân đất nện) Danh hiệu gần nhất Đương kim vô địch Monte Carlo Vô địch Rio Open 2026 Trận đấu gần nhất Thắng Baez (2-0) Thắng Atmane (2-1)

Lợi thế thể lực và kịch bản trận đấu

Dù Etcheverry đang có phong độ cao, giới chuyên môn vẫn nghiêng hẳn về một chiến thắng cho Alcaraz. Điểm yếu lớn nhất của tay vợt Argentina lúc này là nền tảng thể lực. Việc phải vắt kiệt sức qua hai trận đấu 3 set liên tiếp khiến anh khó lòng duy trì cường độ cao trước một Alcaraz luôn chơi tấn công dồn dập.

Alcaraz với lối chơi biến hóa và khả năng điều cầu khắp mặt sân sẽ tìm cách kết thúc trận đấu sớm để giữ sức cho các vòng đấu sâu hơn. Một chiến thắng chóng vánh như kịch bản trước Baez là điều mà hạt giống số 1 đang hướng tới để củng cố niềm tin trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Trận đấu giữa Carlos Alcaraz và Tomas Martin Etcheverry không chỉ quyết định tấm vé vào tứ kết mà còn là lời khẳng định của Alcaraz về sức mạnh thực sự trên mặt sân đất nện, nơi anh được kỳ vọng sẽ tiếp bước đàn anh Rafael Nadal thống trị trong nhiều năm tới.