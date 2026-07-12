Carlos Alcaraz đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa giải 2026 vì chấn thương cổ tay Sự vắng mặt kéo dài của ngôi sao người Tây Ban Nha đang dấy lên lo ngại về một kịch bản tồi tệ nhất: Alcaraz có thể phải kết thúc sớm mùa giải 2026 và tụt sâu trên bảng xếp hạng ATP.

Thế giới quần vợt đang nín thở theo dõi từng bước chân hồi phục của Carlos Alcaraz. Tay vợt từng giữ ngôi vị số 1 thế giới đã không thể cầm vợt thi đấu đỉnh cao trong suốt 3 tháng qua kể từ sau Barcelona Open hồi tháng 4. Những gì ban đầu được kỳ vọng là một quãng nghỉ ngắn để điều trị chấn thương cổ tay nay đã biến thành một cuộc khủng hoảng thực sự, đe dọa trực tiếp đến sự nghiệp của ngôi sao 23 tuổi trong năm 2026.

Sự im lặng đáng lo ngại từ cổ tay phải

Kể từ thất bại tại Barcelona Open, Alcaraz đã buộc phải rút lui khỏi cả Roland Garros và Wimbledon – hai giải đấu mà anh vốn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Việc vắng mặt tại các sân chơi lớn nhất không chỉ là nỗi đau về thành tích mà còn cho thấy mức độ nghiêm trọng của chấn thương cổ tay mà đội ngũ y tế ban đầu có thể đã đánh giá chưa sát thực tế.

Những hình ảnh tập luyện mới nhất từ học viện ở El Palmar không mang lại nhiều sự lạc quan. Trong các đoạn video được chia sẻ, người hâm mộ chỉ thấy một Alcaraz tập đánh bóng với cường độ rất thấp. Các chuyên gia phân tích kỹ thuật nhận định rằng, cổ tay của "Carlitos" hiện vẫn chưa đủ khả năng chịu tải cho những cú đánh mang thương hiệu của anh – vốn đòi hỏi lực xoáy và tốc độ cực lớn.

Carlos Alcaraz trong trận đấu gần nhất trên Tour, đối đầu với Otto Virtanen ở vòng 1 Barcelona Open 2026.

Cuộc khủng hoảng điểm số và vị thế trên bảng xếp hạng

Trong khi Alcaraz ngồi ngoài, bản đồ quần vợt thế giới đang thay đổi chóng mặt. Việc Alexander Zverev tiến sâu tại Wimbledon đã đẩy tay vợt người Tây Ban Nha xuống vị trí số 3 thế giới. Tuy nhiên, cơn ác mộng thực sự vẫn còn ở phía trước.

Trong giai đoạn tới, Alcaraz có nhiệm vụ khổng lồ là bảo vệ tới 3.000 điểm tích lũy được từ chức vô địch Cincinnati Masters và US Open mùa trước. Nếu không thể kịp bình phục để tham dự chuyến du đấu Bắc Mỹ vào giữa tháng 8, việc văng khỏi top 5, thậm chí là top 10 ATP vào cuối năm là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra.

Lịch trình hồi phục mong manh

Mặc dù Alcaraz đã đặt mục tiêu trở lại tại Canadian Open, nhưng giới chuyên môn hoài nghi về khả năng này. Để thi đấu ở cường độ cao nhất, một vận động viên cần ít nhất 2-3 tuần tập luyện nặng trước giải đấu, điều mà Alcaraz hiện tại vẫn chưa thể thực hiện.

Hy vọng duy nhất lúc này nằm ở cuộc kiểm tra y tế toàn diện dự kiến diễn ra trong vài ngày tới. Kết quả từ các bác sĩ tại Tây Ban Nha sẽ quyết định liệu Alcaraz có thể thực hiện cú bứt tốc cuối mùa hay sẽ phải chấp nhận gác vợt để bảo vệ tương lai lâu dài. Trong một mùa giải mà sức trẻ của anh bị thử thách bởi những chấn thương dai dẳng, sự kiên nhẫn có lẽ là vũ khí quan trọng nhất mà ngôi sao sinh năm 2003 cần có lúc này.