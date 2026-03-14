Carlos Alcaraz gây bất ngờ với bộ đồ con ong tại Indian Wells 2026 Tay vợt Carlos Alcaraz tạo khoảnh khắc hài hước gợi nhớ sự cố đàn ong năm 2024; trong khi đó Anthony Joshua định cư tại Dubai và Iga Swiatek có nguy cơ rời top 2 thế giới.

Carlos Alcaraz vừa tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Indian Wells 2026 sau khi đánh bại Norrie để giành vé vào bán kết. Tay vợt người Tây Ban Nha đã khiến khán giả phấn khích khi hóa thân thành một "chú ong" ngay trên sân đấu, một hành động đầy ngẫu hứng và mang tính biểu tượng.

Sự cố đàn ong và màn đáp lễ người hâm mộ của Alcaraz

Hành động mặc trang phục con ong của Alcaraz là cách trêu đùa tinh tế về sự cố hy hữu vào năm 2024, khi một đàn ong xâm chiếm sân đấu khiến trận đấu giữa anh và Alexander Zverev phải tạm dừng. Sau trận thắng Norrie, khi thấy một nhóm cổ động viên mặc đồ con ong trên khán đài, Alcaraz đã tiến lại gần và trực tiếp khoác lên mình bộ trang phục này.

Hình ảnh thú vị của Alcaraz

Chia sẻ về quyết định này, Alcaraz cho biết: "Tôi thấy vui vì lần đầu tiên chứng kiến chuyện như vậy trên sân tại Indian Wells. Nhiều người đã đến cổ vũ tôi với trang phục ong từ những ngày trước. Hôm nay họ hô vang 'mặc đi, mặc đi' và tôi đã làm vậy để đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của họ từ đầu đến cuối trận. Thật sự rất thú vị".

Dự báo đột phá cho tay vợt Eala và tương lai của Iga Swiatek

Bên cạnh sức nóng từ Alcaraz, làng quần vợt thế giới còn chú ý đến nhận định của cựu tay vợt Greg Rusedski về tiềm năng của Eala. Tay vợt người Philippines đang có phong độ cao trong năm 2026 và được kỳ vọng sẽ lọt vào top 10 thế giới nhờ tư duy chiến thuật xuất sắc. Rusedski nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng hợp tác để giúp Eala cải thiện kỹ năng giao bóng, yếu tố then chốt để cô tiến xa hơn.

Ngược lại, cựu số 1 thế giới Iga Swiatek đang đối mặt với giai đoạn khủng hoảng phong độ. Tay vợt người Ba Lan có nguy cơ rời khỏi top 2 WTA sau khi để thua liên tiếp 5 trận gần nhất trước các đối thủ trong top 10. Đây là kịch bản tương tự mùa giải trước, đặt ra thách thức lớn cho đội ngũ huấn luyện của Swiatek trong việc tìm lại sự ổn định.

Anthony Joshua chính thức chuyển nơi cư trú sang Dubai

Trong một diễn biến khác ở làng võ thuật, võ sĩ quyền Anh Anthony Joshua đã chính thức trở thành cư dân của Dubai. Quyết định này của võ sĩ gốc Nigeria được cho là một chiến lược tài chính nhằm tối ưu hóa thu nhập. Tại Dubai, các cá nhân không phải chịu thuế thu nhập cá nhân, điều này giúp Joshua giảm bớt gánh nặng tài chính so với việc cư trú tại Anh.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều người nước ngoài đang có xu hướng rời UAE, nhưng với giới vận động viên thượng lưu như Joshua, Dubai vẫn là điểm đến hấp dẫn nhờ các chính sách ưu đãi và cơ sở hạ tầng tập luyện đẳng cấp quốc tế.