Carlos Alcaraz gây sốt với diện mạo mới trước ngày tái xuất Cincinnati Open Sau quãng nghỉ dài vì chấn thương cổ tay, tay vợt Carlos Alcaraz bất ngờ xuất hiện với kiểu tóc tết cực chất, sẵn sàng trở lại thi đấu tại mùa giải sân cứng Bắc Mỹ.

Sau nhiều tháng phải tạm rời xa sân đấu đỉnh cao vì vấn đề thể lực, Carlos Alcaraz đang phát đi những tín hiệu phục hồi đầy tích cực. Tay vợt trẻ nhất lịch sử hoàn tất trọn bộ Career Grand Slam không chỉ khiến người hâm mộ hào hứng với lộ trình tái xuất, mà còn gây chú ý mạnh mẽ khi trình làng diện mạo hoàn toàn mới trước thềm chuỗi giải đấu sân cứng tại Bắc Mỹ.

Sự lột xác về phong cách ngoài sân đấu

Trải qua thời gian điều trị chấn thương, ngôi sao 23 tuổi người Tây Ban Nha đã đăng tải bộ ảnh tổng kết cá nhân. Điểm nhấn thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng banh nỉ chính là mái tóc được tết bím cá tính — phong cách vốn gắn liền với các nghệ sĩ rapper nổi tiếng như Drake, Kendrick Lamar hay Jaden Smith.

Diện mạo cực chất của Carlos Alcaraz.

Bên cạnh hình ảnh selfie mới lạ, Alcaraz cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc thư giãn đời thường cùng gia đình, bạn bè và hình ảnh chúc mừng chức vô địch World Cup của đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha. Việc liên tục làm mới hình ảnh qua các kiểu tóc độc đáo đã trở thành nét nét đặc trưng riêng biệt của Carlitos trong những năm gần đây.

Tập trung chuẩn bị cho chiến dịch US Open

Nhìn lại giai đoạn thi đấu vừa qua, Alcaraz đã phải nghỉ thi đấu bắt buộc từ tháng 4 do chấn thương cổ tay dai dẳng. Sự cố này khiến anh ngậm ngùi bỏ lỡ hai giải Grand Slam liên tiếp trong năm là Roland Garros và Wimbledon. Dù đã rất nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hồi phục với hy vọng kịp góp mặt tại London, tay vợt trẻ buộc phải rút lui theo khuyến cáo từ đội ngũ y tế để đảm bảo an toàn cho sự nghiệp lâu dài.

Theo kế hoạch tái xuất, Alcaraz sẽ chính thức trở lại tranh tài tại Cincinnati Open — giải Masters 1000 diễn ra từ ngày 8/8 đến 23/8. Đây được xem là bước khởi động chiến lược để ngôi sao người Tây Ban Nha lấy lại cảm giác bóng đỉnh cao trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại US Open, nơi anh từng đánh bại Jannik Sinner trong trận chung kết nghẹt thở mùa trước.