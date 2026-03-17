Carlos Alcaraz gây tranh cãi khi so sánh đối thủ với Federer, Toni Nadal chỉ trích Tại Indian Wells 2026, phát ngôn ví von đối thủ chơi như Roger Federer của Carlos Alcaraz đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ HLV Toni Nadal về tính chuyên môn.

Carlos Alcaraz, tay vợt số 1 thế giới năm 2026, vừa trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi phong độ trên sân mà còn vì những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến huyền thoại Roger Federer. Câu nói mang tính ẩn dụ của ngôi sao người Tây Ban Nha tại Indian Wells 2026 đã ngay lập tức vấp phải sự phản ứng từ phía Toni Nadal, người vốn nổi tiếng với sự khắt khe về thái độ chuyên nghiệp.

Alcaraz (bên phải) bông đùa ví mình phải đấu với Federer mỗi vòng, HLV huyền thoại Toni (bên trái) không thích điều này

Áp lực từ vị thế số 1 và phát ngôn gây bão của Alcaraz

Đang trải qua mùa giải 2026 cực kỳ thăng hoa với vị thế dẫn đầu bảng xếp hạng ATP, Carlos Alcaraz bước vào Indian Wells Open với tư cách ứng viên vô địch số 1. Tuy nhiên, áp lực từ việc mọi đối thủ đều dốc toàn lực khi đối đầu với mình đã khiến tay vợt trẻ người Tây Ban Nha có sự so sánh đầy bất ngờ.

Chia sẻ với truyền thông, Alcaraz bộc bạch: "Đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải đấu với Roger Federer ở mọi vòng. Tôi cảm thấy mình luôn là mục tiêu hạ gục của mọi đối thủ". Tay vợt này giải thích thêm rằng anh có cảm giác các đối thủ luôn trình diễn thứ tennis hoàn hảo nhất khi chạm trán anh, tương tự như đẳng cấp đỉnh cao của huyền thoại người Thụy Sĩ.

Mặc dù ý định của Alcaraz chỉ là đề cao nỗ lực của các đối thủ, nhưng việc đưa tên tuổi của Federer vào một ngữ cảnh có phần "than vãn" đã tạo ra làn sóng tranh luận lớn trong cộng đồng người hâm mộ quần vợt toàn cầu.

Toni Nadal phản pháo: "Tôi hoàn toàn không đồng ý"

Tỏ ra không hài lòng với cách ví von của người đàn em đồng hương, Toni Nadal – chú và cũng là cựu chiến lược gia đứng sau thành công của Rafael Nadal – đã lên tiếng phản đối thẳng thắn. Ông cho rằng Alcaraz đang hiểu sai về bản chất của các trận đấu đỉnh cao.

Phát biểu trên Radioestudio, Toni Nadal khẳng định: "Tôi hoàn toàn không đồng ý. Đây không phải chuyện ai đó nhắm vào bạn. Khi đối đầu người mạnh hơn, bạn buộc phải đánh mạo hiểm hơn". Theo phân tích của Toni, việc các đối thủ nâng cấp lối chơi không phải vì họ đạt đến trình độ của Federer, mà là phản ứng tự nhiên khi phải tìm cửa thắng trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp như Alcaraz.

HLV huyền thoại này cũng lấy ví dụ về Daniil Medvedev. Tay vợt người Nga chắc chắn không muốn chạm trán những cái tên như Alcaraz hay Jannik Sinner, nhưng khi đối đầu, anh buộc phải đẩy giới hạn của bản thân lên cao nhất để có thể cạnh tranh sòng phẳng.

Hành trình tại Miami Open và thử thách từ các tài năng trẻ

Trên phương diện chuyên môn, chuỗi thắng ấn tượng từ đầu mùa của Alcaraz vừa bị chặn đứng tại bán kết Indian Wells bởi chính Daniil Medvedev. Sự lạnh lùng và bản lĩnh của tay vợt người Nga đã tạm thời ngắt quãng sự thống trị của ngôi sao sinh năm 2003.

Sau thất bại này, Alcaraz sẽ chuyển trọng tâm sang Miami Open, giải đấu thứ hai trong chiến dịch "Sunshine Double". Dù được miễn thi đấu vòng 1, hành trình bảo vệ vị thế của anh dự báo sẽ đầy gian nan ngay từ những vòng đầu tiên.

Ngay vòng 2 Miami Open 2026, Alcaraz có thể chạm trán "thần đồng" Brazil Fonseca

Cụ thể, Alcaraz nhiều khả năng sẽ đối đầu với tài năng trẻ đang lên Joao Fonseca ở vòng 2. Fonseca hiện được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ đáng xem nhất thế giới. Trận đấu này sẽ là bài kiểm tra quan trọng để Alcaraz chứng minh liệu anh có thể vượt qua áp lực tâm lý từ những tranh cãi ngoài sân đấu để duy trì sự tập trung tối đa hay không.