Carlos Alcaraz mất ngôi số 2 thế giới: Hệ lụy từ chấn thương và áp lực 3.000 điểm sắp tới Vắng bóng tại Wimbledon 2026 do chấn thương cổ tay, Carlos Alcaraz chính thức nhường vị trí số 2 cho Alexander Zverev, đối mặt nguy cơ rơi tự do trên bảng xếp hạng ATP.

Bảng xếp hạng ATP sau Wimbledon 2026 vừa công bố đã xác nhận một sự thay đổi mang tính bước ngoặt ở nhóm đầu: Carlos Alcaraz chính thức đánh mất vị trí số 2 thế giới. Đây là kết quả tất yếu sau quãng thời gian dài tay vợt người Tây Ban Nha phải làm bạn với bệnh viện, trong khi các đối thủ trực tiếp liên tục gặt hái vinh quang.

Cú ngã của Carlitos và sự trỗi dậy của Alexander Zverev

Việc không thể góp mặt tại All England Club năm nay khiến Carlos Alcaraz bị trừ tới 1.300 điểm bảo vệ từ mùa giải trước. Hệ quả là tay vợt 23 tuổi tụt xuống vị trí thứ 3 thế giới, nhường lại vị trí số 2 cho Alexander Zverev. Tay vợt người Đức đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp sau khi đăng quang tại Roland Garros và giành ngôi Á quân tại Wimbledon 2026.

Dù thất bại trước Jannik Sinner trong trận chung kết Wimbledon, Zverev vẫn thu hẹp đáng kể khoảng cách với ngôi đầu. Hiện tại, Sinner đang sở hữu cách biệt 4.970 điểm so với Zverev. Dù con số này đã giảm mạnh so với mức hơn 7.000 điểm trước đó, tay vợt người Ý vẫn gần như chắc chắn giữ vững ngôi vị số 1 thế giới ít nhất là cho đến sau khi US Open kết thúc.

Carlos Alcaraz được cho là sẽ tái xuất trước US Open năm nay.

Cơn ác mộng chấn thương và bài toán 3.000 điểm

Đối với Alcaraz, tình hình hiện tại không chỉ dừng lại ở việc tụt hạng. Chấn thương cổ tay dai dẳng đã buộc anh phải nghỉ thi đấu từ tháng 4, lỡ hẹn với cả hai giải Grand Slam quan trọng là Roland Garros và Wimbledon. Sự vắng mặt này không chỉ bào mòn điểm số mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm giác thi đấu đỉnh cao của tay vợt trẻ.

Áp lực sẽ càng đè nặng khi mùa sân cứng Bắc Mỹ bắt đầu. Nếu không kịp bình phục để tham dự Cincinnati và US Open, Alcaraz đối mặt với nguy cơ mất thêm tới 3.000 điểm bảo vệ danh hiệu. Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, việc văng khỏi top 5 thế giới hoàn toàn có thể trở thành hiện thực đối với nhà cựu vô địch Wimbledon.

Những biến động đáng chú ý khác trên BXH ATP

Bên cạnh cuộc đua tam mã ở nhóm đầu, bảng xếp hạng ATP tuần này cũng ghi nhận nhiều cột mốc mới. Alex de Minaur chính thức vươn lên vị trí số 5 thế giới – thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của anh, dù phong độ gần đây chưa thực sự ổn định. Ngược lại, Taylor Fritz đã rơi xuống vị trí thứ 10.

Đáng chú ý nhất là sự vươn lên của "hiện tượng" Arthur Fery. Với thành tích lọt vào bán kết Wimbledon, tay vợt trẻ này đã nhảy vọt lên vị trí 36 thế giới, chính thức soán ngôi Cameron Norrie (hạng 38) để trở thành tay vợt số 1 của Vương quốc Anh. Ngoài ra, hai tay vợt có lối chơi giao bóng mạnh mẽ là Jan-Lennard Struff và Hubert Hurkacz cũng cải thiện đáng kể thứ hạng sau màn trình diễn ấn tượng trên mặt sân cỏ London.

Nhìn chung, cục diện quần vợt thế giới đang dần chuyển dịch khi thế hệ trẻ gặp thách thức lớn về thể trạng, mở ra cơ hội cho những cái tên bền bỉ hơn vươn lên chiếm lĩnh những vị trí quan trọng trên bản đồ ATP.