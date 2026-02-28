Carlos Alcaraz nâng tầm kỹ thuật giao bóng, Medvedev đề xuất cải tổ ATP Tay vợt Carlos Alcaraz nhận được sự đánh giá cao về sự tiến bộ trong kỹ năng giao bóng, trong khi Daniil Medvedev đưa ra ý tưởng táo bạo nhằm tinh giản hệ thống giải đấu của ATP.

Làng banh nỉ và boxing thế giới vừa chứng kiến những chuyển động đáng chú ý. Từ sự trưởng thành vượt bậc của "Tiểu Nadal" Carlos Alcaraz đến những đề xuất mang tính cách mạng về hệ thống thi đấu của Daniil Medvedev, cùng thái độ bất ngờ của Tyson Fury đối với đối thủ Anthony Joshua.

Carlos Alcaraz và bước tiến mới về kỹ thuật giao bóng

Trong thời gian qua, Carlos Alcaraz đã tập trung tối đa vào việc tinh chỉnh các kỹ thuật cụ thể, đặc biệt là cú giao bóng. Những nỗ lực này đã nhận được sự ghi nhận từ giới chuyên môn. Cựu tay vợt Greg Rusedski đánh giá rất cao sự thay đổi trong động tác của tay vợt người Tây Ban Nha.

"Alcaraz hiện trông rất tuyệt vời với những tình huống giao bóng. Tôi thích động tác giao bóng của Alcaraz, cổ tay hơi lỏng hơn. Tôi thích cách cậu ấy làm chủ tình huống", Rusedski nhận xét. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, sự trưởng thành về tâm lý cũng là điểm cộng lớn của Alcaraz. Việc làm việc với chuyên gia tâm lý thể thao trong suốt 7 năm qua đã giúp anh hình thành bản lĩnh của một vận động viên hàng đầu.

Alcaraz ngày càng hoàn thiện kỹ năng thi đấu

Daniil Medvedev đề xuất tinh giản hệ thống ATP

Daniil Medvedev vừa đưa ra quan điểm thẳng thắn về việc cải tổ hệ thống xếp hạng và lịch thi đấu của ATP. Tay vợt người Nga cho rằng các vận động viên sẽ ủng hộ việc tập trung vào các giải đấu lớn và loại bỏ các giải đấu không bắt buộc để giảm tải áp lực thi đấu.

Cụ thể, Medvedev đề xuất: "Tôi nghĩ nên tổ chức 4 giải Grand Slam và 11 giải Masters, thế là đủ rồi. Các giải đấu khác có thể tổ chức mà không tính điểm trên bảng xếp hạng ATP". Theo anh, đây là cách duy nhất để rút ngắn mùa giải chính thức, giúp các tay vợt duy trì thể lực và phong độ cao nhất cho các sự kiện quan trọng.

Tyson Fury và sự tôn trọng dành cho Anthony Joshua

Ở bộ môn boxing, cựu vô địch hạng nặng WBC Tyson Fury đã gây bất ngờ khi từ chối sử dụng đòn tâm lý chiến (trash-talk) quen thuộc đối với Anthony Joshua. Dù cả hai dự kiến sẽ đối đầu vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027, Fury đã chọn cách ứng xử đầy nhân văn trước những biến cố cá nhân của đối thủ.

"Tôi sẽ không nói nhiều về Anthony Joshua vì lúc này trong cuộc đời anh ấy có quá nhiều chuyện xảy ra với những bi kịch. Đó là lý do tôi không đi sâu vào anh ấy. Nếu là người khác, tôi có thể công kích, nhưng tôi không làm thế với Joshua vào lúc này", Fury chia sẻ.

Alex Eala - "Michael Jordan" của quần vợt Philippines

Tay vợt trẻ Alex Eala đang trở thành hiện tượng toàn cầu khi được huyền thoại Kim Clijsters so sánh với tầm ảnh hưởng của Michael Jordan tại quê nhà Philippines. Eala đã chuyển đến Tây Ban Nha từ năm 13 tuổi để rèn luyện tại học viện của Rafael Nadal, một môi trường đòi hỏi sự kỷ luật và nỗ lực cực độ.

Kim Clijsters nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ tài năng trẻ này khỏi áp lực truyền thông: "Cô ấy ở trong môi trường có đòi hỏi cao nhưng cũng rất tập trung. Cần bảo vệ cô ấy một chút khỏi sự điên rồ đi kèm để giữ sự tập trung vào chuyên môn". Những thành công hiện tại của Eala được xem là kết quả tất yếu của quá trình đào tạo bài bản và ý chí kiên cường.