Carlos Alcaraz nẹp chặt cổ tay, bỏ ngỏ khả năng dự Roland Garros Hình ảnh mới nhất về tình trạng chấn thương của Carlos Alcaraz khiến người hâm mộ lo lắng về khả năng tham dự các giải đấu lớn, trong khi Nick Kyrgios sắp tái xuất tại Halle Open.

Tay vợt số 2 thế giới Carlos Alcaraz đang đối mặt với cuộc đua thời gian để kịp bình phục cho mùa giải sân nện. Hình ảnh mới nhất cho thấy cổ tay phải của anh vẫn phải nẹp cố định, dấy lên nghi ngại về khả năng tham dự Roland Garros vào cuối tháng 5.

Nguy cơ vắng mặt tại Roland Garros của Carlos Alcaraz

Phóng viên Jose Moron từ Punto de Break vừa chia sẻ hình ảnh gây xôn xao về tình trạng của Carlos Alcaraz. Trong ảnh, tay vợt người Tây Ban Nha xuất hiện với chiếc nẹp cố định hoàn toàn cổ tay phải. Theo đánh giá từ giới chuyên môn, mức độ nghiêm trọng của chấn thương này cao hơn dự kiến ban đầu, khiến quá trình tập luyện của anh bị đình trệ hoàn toàn.

Alcaraz vẫn phải nẹp cổ tay và chưa thể tập luyện trở lại

Trước đó, Alcaraz đã phải rút lui khỏi Barcelona Open và Madrid Open (diễn ra từ 22/4 đến 3/5). Với tình hình hiện tại, khả năng anh góp mặt tại Italian Open (6/5) và đặc biệt là Roland Garros (khởi tranh ngày 24/5) đang bị bỏ ngỏ. Việc thiếu hụt thời gian làm quen với mặt sân đất nện sẽ là rào cản lớn cho mục tiêu chinh phục Grand Slam của ngôi sao trẻ này.

Nick Kyrgios nhận suất đặc cách tại Halle Open

Bên cạnh những tin tức không mấy khả quan từ Alcaraz, ban tổ chức giải Halle Open vừa xác nhận sẽ trao suất đặc cách (wildcard) cho Nick Kyrgios tham dự giải đấu ATP 500 trên sân cỏ vào tháng 6 tới. Đây là tín hiệu tích cực cho tay vợt người Australia sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương đầu gối và cổ tay.

Lần gần nhất Kyrgios thi đấu chuyên nghiệp là tại Miami 2025. Sự trở lại của anh được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho các giải đấu sân cỏ, nơi anh từng khẳng định được đẳng cấp của mình. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn hoài nghi về nền tảng thể lực của anh sau hơn hai năm thi đấu gián đoạn.

Oleksandr Usyk đáp trả bình tĩnh trước trận bảo vệ đai WBC

Trong một diễn biến khác của làng võ thuật, trước trận đấu bảo vệ đai vô địch boxing hạng nặng WBC vào ngày 23/5, Oleksandr Usyk đã phải nhận những lời mỉa mai từ đối thủ Rico Verhoeven. Võ sĩ kickboxing người Hà Lan cho rằng Usyk "quá nhỏ con" so với hạng cân này và chỉ là một võ sĩ hạng bán nặng được thổi phồng.

Đáp lại một cách bình thản, nhà vô địch người Ukraine khẳng định kích thước không phải là yếu tố quyết định thắng bại trên sàn đấu. Usyk hài hước chia sẻ rằng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần thoải mái chính là chìa khóa để anh đánh bại những đối thủ to lớn hơn.

Tương lai bất định của Max Verstappen tại Red Bull

Đáng chú ý tại đường đua F1, cựu tay đua Riccardo Patrese tin rằng Max Verstappen có thể sẽ chia tay Red Bull vào cuối mùa giải này. Nguyên nhân không chỉ đến từ những phàn nàn về hiệu suất xe, mà còn do sự thay đổi quan trọng trong đội ngũ nhân sự kỹ thuật của đội đua.

Gianpiero Lambiase, kỹ sư đua xe thân thiết của Verstappen, dự kiến sẽ chuyển sang đầu quân cho McLaren sau khi hết hạn hợp đồng. Sự ra đi của người cộng sự gắn bó lâu năm này được xem là yếu tố thúc đẩy nhà đương kim vô địch thế giới tìm kiếm một bến đỗ mới để lấy lại niềm cảm hứng thi đấu.