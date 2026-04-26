Carlos Alcaraz nghỉ thi đấu 2 tháng và những chuyển động nóng của thể thao thế giới Ngôi sao quần vợt Carlos Alcaraz xác nhận thời gian hồi phục chấn thương kéo dài 2 tháng, trong khi trận đại chiến boxing giữa Tyson Fury và Anthony Joshua chuẩn bị được ký kết.

Carlos Alcaraz sẽ phải tạm rời xa sân đấu trong ít nhất 8 tuần sau khi thông báo rút lui khỏi Roland Garros. Đây là tổn thất lớn cho làng banh nỉ thế giới, tuy nhiên lộ trình hồi phục này được tính toán để tay vợt người Tây Ban Nha kịp trở lại cho mùa giải sân cỏ quan trọng nhất trong năm.

Kế hoạch tái xuất của Carlos Alcaraz

Theo các báo cáo y tế mới nhất từ Tây Ban Nha, Alcaraz đã bắt đầu giai đoạn trị liệu đặc biệt dự kiến kéo dài hơn 2 tháng. Nếu quá trình hồi phục diễn ra đúng kế hoạch, cựu số 1 thế giới sẽ kịp bình phục để tham dự giải đấu tại Queen’s Club. Đây được xem là bước chạy đà chiến lược giúp anh lấy lại cảm giác bóng và nền tảng thể lực tốt nhất trước khi bước vào hành trình chinh phục Wimbledon.

Trận boxing Fury – Joshua chuẩn bị chốt thỏa thuận

Người hâm mộ boxing thế giới đang đứng trước cơ hội chứng kiến trận thư hùng lịch sử giữa Tyson Fury và Anthony Joshua. Ông bầu Eddie Hearn tiết lộ quá trình đàm phán đang tiến triển rất khả quan và hợp đồng dự kiến sẽ được chính thức ký kết ngay trong tuần tới.

Cuộc đối đầu này dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 tại SVĐ Wembley danh tiếng. Để chuẩn bị cho cột mốc quan trọng này, Anthony Joshua có thể sẽ thượng đài thêm một trận vào tháng 7 nhằm duy trì cảm giác thi đấu đỉnh cao trước khi đối đầu với Fury.

Red Bull tìm kiếm phương án thay thế Max Verstappen

Trong bối cảnh tương lai của nhà đương kim vô địch Max Verstappen tại Red Bull vẫn còn là dấu hỏi sau mùa giải F1 2026, đội đua nước Áo đã bắt đầu lên kế hoạch dự phòng. Carlos Sainz hiện là mục tiêu hàng đầu được Sky Sports xác nhận là người kế nhiệm tiềm năng.

Sainz vốn không xa lạ với hệ thống của Red Bull khi từng là thành viên của học viện đua xe trẻ và từng là đồng đội của chính Verstappen vào năm 2015. Sự ổn định và kinh nghiệm dày dặn của tay đua người Tây Ban Nha được ban lãnh đạo đội đua đánh giá rất cao cho vị trí chủ lực trong tương lai.

Tổn thất lực lượng của VTV Bình Điền Long An

Tại đấu trường bóng chuyền Việt Nam, CLB VTV Bình Điền Long An đang đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi ngoại binh Lianet Garcia Anglada dính chấn thương. Cầu thủ người Cuba đã gặp sự cố trong cuộc đối đầu với Hóa Chất Đức Giang vào ngày 24/4 vừa qua.

Do tình hình chấn thương cần thời gian theo dõi, đội bóng đã quyết định không sử dụng Anglada trong phần còn lại của Cúp Hùng Vương. Hiện tại, khả năng ra sân của cô tại giải VTV9 – Bình Điền diễn ra vào giữa tháng 5 vẫn còn bỏ ngỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng cạnh tranh ngôi vương của đội bóng tỉnh Long An.