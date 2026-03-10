Carlos Alcaraz ngược dòng hạ Arthur Rinderknech sau màn rượt đuổi tại Indian Wells Carlos Alcaraz lội ngược dòng thắng 2-1 trước Arthur Rinderknech sau set đầu kịch tính, chính thức ghi tên vào vòng 4 Indian Wells để đối đầu với Casper Ruud.

Carlos Alcaraz tiếp tục duy trì mạch toàn thắng trước Arthur Rinderknech sau màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh tại vòng 3 Indian Wells. Dù gặp cú sốc lớn ở set đầu tiên, tay vợt người Tây Ban Nha đã thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc 6-7(6), 6-3 và 6-2 sau 2 giờ 19 phút thi đấu.

Kịch tính loạt tie-break trong set 1

Trận đấu bắt đầu với sự thận trọng từ cả hai phía khi Alcaraz và Rinderknech đều thể hiện sự ổn định trong các game cầm giao bóng. Dù mỗi tay vợt đều có không dưới hai cơ hội bẻ giao bóng, nhưng sự kiên cường đã đưa set đấu vào loạt tie-break cân não. Tại đây, Rinderknech đã tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ để vươn lên dẫn trước 5-2.

Alcaraz nỗ lực bám đuổi với những cú trả giao bóng winner hiểm hóc và thậm chí đã vươn lên dẫn 6-5. Tuy nhiên, sau khi đánh hỏng match point, tay vợt người Tây Ban Nha đã để đối thủ lật ngược thế cờ. Rinderknech giành chiến thắng 8-6 trong loạt đấu súng bằng một pha lên lưới và cú đánh chéo sân chính xác, qua đó đoạt set đầu tiên.

Carlos Alcaraz thể hiện bản lĩnh để lội ngược dòng thành công.

Sự trỗi dậy của tay vợt số 2 thế giới

Sang set 2, Rinderknech gây bất ngờ khi sớm giành break ngay ở ván đầu tiên. Tuy nhiên, Alcaraz đã nhanh chóng bừng tỉnh để đòi lại break ngay sau đó. Bước ngoặt đến khi Alcaraz bắt đầu đọc được ý đồ lên lưới thường xuyên của đối thủ người Pháp. Tay vợt Tây Ban Nha bẻ thêm một game giao bóng ở ván thứ 6 để ấn định chiến thắng 6-3 trong set đấu này.

Tiếp đà hưng phấn, Alcaraz hoàn toàn làm chủ thế trận trong set quyết định. Việc Rinderknech quá lộ liễu trong các pha lên lưới đã trở thành tử huyệt để Alcaraz khai thác bằng những cú passing chuẩn xác. Sau khi có thêm hai break ở ván đầu và ván thứ 5, Alcaraz kết thúc set 3 với tỷ số cách biệt 6-2.

Thống kê chuyên sâu trận đấu

Thông số quan trọng Carlos Alcaraz Arthur Rinderknech Giao bóng ăn điểm trực tiếp (Aces) 3 11 Lỗi giao bóng kép 3 2 Tỷ lệ giao bóng 1 76% 72% Tận dụng Break Point 4/12 1/4 Điểm Winner / Lỗi đánh hỏng 32 / 18 34 / 26 Hiệu suất trên lưới 10/10 (100%) 21/40 (52,5%) Tổng số điểm 104 82

Chiến thắng này không chỉ giúp Alcaraz duy trì thành tích đối đầu hoàn hảo trước Rinderknech mà còn đưa anh tiến thẳng vào vòng 4 Indian Wells. Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Tây Ban Nha sẽ là Casper Ruud, một thử thách được dự báo sẽ khó khăn hơn rất nhiều.