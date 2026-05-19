Carlos Alcaraz nguy cơ lỡ hẹn Wimbledon 2026 vì chấn thương cổ tay nghiêm trọng Sau khi rút lui khỏi Roland Garros, tay vợt số 2 thế giới Carlos Alcaraz đứng trước kịch bản bỏ lỡ toàn bộ mùa giải cỏ để tránh lặp lại sai lầm sự nghiệp của Del Potro.

Carlos Alcaraz, người được mệnh danh là "cỗ máy chiến thắng" của thế hệ mới, đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chấn thương lớn nhất kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp. Theo các nguồn tin mới nhất, tay vợt người Tây Ban Nha không chỉ vắng mặt tại Roland Garros mà còn có nguy cơ phải rút lui khỏi Wimbledon 2026 để bảo vệ sự nghiệp lâu dài.

Chấn thương cổ tay nghiêm trọng hơn dự kiến

Thông tin gây chấn động này được cựu số 4 thế giới Greg Rusedski tiết lộ trong chương trình phân tích chuyên sâu. Ông cho rằng vấn đề ở cổ tay của Alcaraz phức tạp hơn nhiều so với những thông báo ngắn gọn từ đội ngũ y tế trước đó. Việc Alcaraz liên tục rút lui khỏi các giải đấu quan trọng như Barcelona Open, Madrid Open và Rome Masters là minh chứng cho sự bất ổn này.

Alcaraz gặp chấn thương không hề đơn giản

Trong quần vợt đỉnh cao, cổ tay là bộ phận nhạy cảm nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác bóng và lực phát động từ cú thuận tay (forehand) trứ danh của Alcaraz. Sự im lặng đáng ngờ từ phía ban huấn luyện càng làm tăng thêm lo ngại về khả năng nhà vô địch trẻ tuổi sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Bài học đắt giá từ bi kịch của Juan Martin Del Potro

Giới chuyên môn đang so sánh tình trạng của Alcaraz với Juan Martin Del Potro – cựu vương US Open từng phải giải nghệ sớm vì những ca phẫu thuật cổ tay liên miên. Del Potro đã mắc sai lầm khi cố gắng trở lại thi đấu quá sớm khi vết thương chưa lành hẳn, dẫn đến một vòng luẩn quẩn chấn thương - phẫu thuật - tái phát.

Bi kịch từ cựu vương US Open, Del Potro (bên trái) là bài học để Alcaraz (bên phải) cẩn trọng hơn

Ở tuổi 23, Alcaraz đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử của thế hệ hậu "Big 3". Tuy nhiên, áp lực bảo vệ điểm số trên bảng xếp hạng ATP có thể trở thành con dao hai lưỡi. Hiện tại, Alcaraz vẫn duy trì khoảng cách an toàn hơn 6.000 điểm so với Alexander Zverev, cho phép anh có quyền lựa chọn phương án nghỉ ngơi triệt để thay vì nóng vội tái xuất.

Cơ hội mở ra cho Novak Djokovic

Sự vắng mặt tiềm tàng của Alcaraz tại Wimbledon không chỉ là tổn thất lớn cho giải đấu mà còn làm thay đổi hoàn toàn cục diện cạnh tranh chức vô địch. Đây được xem là cơ hội vàng để Novak Djokovic tận dụng kinh nghiệm dày dặn của mình nhằm củng cố vị thế tại London.

Nhìn chung, quyết định dừng lại lúc này có thể là bước lùi cần thiết để Alcaraz bảo vệ đôi tay – vũ khí quan trọng nhất giúp anh thống trị làng quần vợt thế giới những năm qua. Người hâm mộ đang chờ đợi một thông báo chính thức về kế hoạch hồi phục thay vì những tin đồn về ngày trở lại không chắc chắn.