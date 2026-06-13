Carlos Alcaraz nhen nhóm hy vọng dự Wimbledon 2026 sau tín hiệu hồi phục tích cực Dù từng tuyên bố rút lui vì chấn thương cổ tay, quá trình hồi phục thần tốc của Carlos Alcaraz đang thắp lại cơ hội tái xuất tại All England Club vào cuối tháng 6.

Hy vọng bảo vệ ngôi vương tại Wimbledon 2026 của Carlos Alcaraz bất ngờ sống lại sau những thông tin tích cực về tình trạng chấn thương cổ tay. Dù trước đó Ban tổ chức đã điền tên ngôi sao người Tây Ban Nha vào danh sách rút lui, những cập nhật mới nhất từ đội ngũ chuyên môn cho thấy khả năng về một màn "lật kèo" phút chót đang dần hiện hữu.

Alcaraz có tín hiệu tích cực về chấn thương, nhen nhóm hy vọng dự Wimbledon 2026

Cuộc chiến với chấn thương cổ tay dai dẳng

Carlos Alcaraz, tay vợt 23 tuổi hiện đang xếp hạng 2 thế giới, đã phải rời xa sân đấu kể từ ngày 14/4 sau khi dính chấn thương nghiêm trọng tại giải Barcelona Open. Chẩn đoán y tế xác định anh bị viêm bao gân cổ tay phải, một loại tổn thương đòi hỏi sự thận trọng tối đa trong quá trình điều trị để tránh các biến chứng lâu dài.

Việc phải làm bạn với phòng y tế đã khiến chủ nhân của 7 danh hiệu Grand Slam bỏ lỡ hàng loạt giải đấu quan trọng như Madrid, Rome và đặc biệt là Roland Garros. Trước đó, chính Alcaraz đã lên tiếng xác nhận sẽ không tham dự mùa giải sân cỏ năm nay, bao gồm cả Queen's Club và Wimbledon, để tập trung hồi phục hoàn toàn thể trạng.

Trong thông báo rút lui ban đầu, Alcaraz chia sẻ: "Quá trình hồi phục của tôi đang tiến triển tốt, tôi cảm thấy khá hơn nhiều nhưng tiếc là vẫn chưa sẵn sàng để thi đấu trên mặt sân cỏ". Ban tổ chức Wimbledon thậm chí đã chuẩn bị phương án thay thế anh bằng tay vợt Jan Choinski.

Tín hiệu lạc quan từ đội trưởng David Ferrer

Bất chấp những thông báo bi quan trước đó, David Ferrer - đội trưởng đội tuyển Davis Cup Tây Ban Nha - đã mang đến một luồng sinh khí mới cho người hâm mộ. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với nhật báo thể thao AS, cựu á quân Roland Garros khẳng định mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ và đúng lộ trình.

"Mọi người hãy cứ bình tĩnh. Hãy yên tâm rằng mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ. Điều quan trọng nhất lúc này là Carlos hồi phục hoàn toàn, tiến triển vững chắc từng ngày một", Ferrer nhấn mạnh. Ông cũng tin tưởng rằng với tinh thần mạnh mẽ và sự hỗ trợ từ các chuyên gia hàng đầu, Alcaraz hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ.

Đồng quan điểm, chuyên gia phòng ngừa chấn thương Stephen Smith nhận định rằng viêm bao gân không phải là vấn đề quá nghiêm trọng nếu được xử lý đúng cách. Việc Alcaraz phản ứng tốt với phác đồ điều trị hiện tại cho thấy anh có thể rút lại quyết định bỏ giải nếu đạt được 100% phong độ trước ngày khởi tranh.

Khủng hoảng nhân sự trầm trọng tại Wimbledon 2026

Sự trở lại tiềm năng của Alcaraz là tin vui hiếm hoi trong bối cảnh Wimbledon 2026 đang đối mặt với làn sóng chấn thương càn quét dữ dội. Ở nội dung đơn nam, Valentin Vacherot (hạng 20 thế giới) đã rút lui do rạn xương bàn chân. Hàng loạt tên tuổi khác như Lorenzo Musetti, Jack Draper, Holger Rune và Arthur Fils cũng đang bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì các chấn thương khác nhau.

Nội dung đơn nữ cũng ghi nhận tình trạng tương tự khi Hailey Baptiste, Varvara Gracheva và Sonay Kartal chính thức rút tên. Nhà cựu vô địch Marketa Vondrousova hiện vẫn đang trong tình trạng nghi ngờ về khả năng ra sân.

Wimbledon 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 29/6 đến ngày 12/7. Với khoảng thời gian hơn hai tuần còn lại, giới chuyên môn và người hâm mộ vẫn kỳ vọng vào một "phép màu y tế" giúp nhà đương kim vô địch Australian Open kịp góp mặt tại London để bảo vệ danh hiệu của mình.