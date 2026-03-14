Carlos Alcaraz phá kỷ lục của Rafael Nadal, tái đấu Medvedev tại bán kết Indian Wells Carlos Alcaraz vượt kỷ lục của Rafael Nadal để tiến vào bán kết Indian Wells năm thứ 5 liên tiếp, chuẩn bị cho màn đại chiến với kình địch Daniil Medvedev.

Carlos Alcaraz tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tại Indian Wells 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-4 trước Cameron Norrie tại vòng tứ kết. Kết quả này không chỉ giúp tay vợt số 1 thế giới nối dài chuỗi thắng lên con số 16 trận liên tiếp mà còn chính thức xác lập một cột mốc lịch sử mới, vượt qua đàn anh Rafael Nadal trong kỷ nguyên Masters 1000.

Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

Chiến thắng sau 1 giờ 33 phút trước Cameron Norrie là màn trả món nợ ngọt ngào của Alcaraz sau thất bại tại Paris vào cuối năm ngoái. Dù tỷ số có vẻ chênh lệch, diễn biến trên sân cho thấy sự khó chịu từ lối chơi của tay vợt người Anh. Norrie liên tục thay đổi nhịp độ bằng những cú thuận tay topspin nặng kết hợp với cú trái tay bóng bạt đi thấp, gây không ít khó khăn cho Alcaraz trong việc triển khai thế trận.

Alcaraz nâng chuỗi thắng của mình lên 16 trận liên tiếp

Ở set đấu đầu tiên, bước ngoặt đến từ khả năng tận dụng cơ hội của Alcaraz trong giai đoạn giằng co cuối set để giành chiến thắng 6-3. Sang set hai, dù Norrie sớm vượt lên dẫn trước 2-0, bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới đã lên tiếng đúng lúc. Alcaraz thắng liền 4 game liên tiếp để xoay chuyển tình thế hoàn toàn.

Những con số thống kê ấn tượng

Sức mạnh của Alcaraz được thể hiện rõ nét qua các chỉ số chuyên môn. Tay vợt người Tây Ban Nha đã tạo ra tới 10 cơ hội break-point và chuyển hóa thành công 4 lần. Đặc biệt, anh ghi tới 19 điểm winner từ những cú thuận tay sở trường, áp đảo hoàn toàn đối thủ từ khu vực cuối sân.

Với việc lọt vào bán kết, Carlos Alcaraz trở thành tay vợt trẻ nhất trong kỷ nguyên Masters 1000 (tính từ năm 1990) góp mặt ở vòng 4 tay vợt mạnh nhất tại một giải đấu trong 5 năm liên tiếp. Thành tích này giúp anh vượt qua kỷ lục trước đó của Rafael Nadal thiết lập tại Monte Carlo. Hiện tại, Alcaraz đã gia nhập nhóm những huyền thoại hiếm hoi làm được điều này tại Indian Wells cùng với Nadal và Novak Djokovic.

Chờ đợi màn đại chiến với Daniil Medvedev

Thử thách tiếp theo trên hành trình bảo vệ ngôi vương của Alcaraz sẽ là Daniil Medvedev. Đây được coi là cặp đấu duyên nợ bậc nhất của làng quần vợt nam đương đại. Alcaraz đang nắm giữ lợi thế đối đầu với thành tích 6-2, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp gần đây trước tay vợt người Nga.

Đáng chú ý, Alcaraz từng đánh bại chính Medvedev trong hai trận chung kết Indian Wells liên tiếp vào năm 2023 và 2024. Ở tuổi 22, ngôi sao người Tây Ban Nha đang hướng tới danh hiệu Masters 1000 thứ 9 trong sự nghiệp và tham vọng lập hat-trick vô địch tại giải đấu danh giá ở California. Trận bán kết dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 15/3 (giờ Việt Nam).