Carlos Alcaraz phản ứng bất ngờ khi Jannik Sinner vô địch Miami Open Jannik Sinner hoàn tất cú đúp danh hiệu Sunshine Double để áp sát vị trí của Alcaraz trên bảng xếp hạng ATP, cùng những diễn biến nóng hổi từ WWE và làng thể thao Việt Nam.

Cuộc đua giành ngôi vị số một thế giới giữa Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đang trở nên nóng hơn bao giờ hết sau giải Miami Open. Tay vợt người Italia, Jannik Sinner, vừa đi vào lịch sử khi hoàn thành cú đúp danh hiệu tại Indian Wells và Miami Open (thường được gọi là Sunshine Double), tạo ra áp lực trực tiếp lên thứ hạng của "kỳ phùng địch thủ" Alcaraz trên bảng xếp hạng ATP.

Sự tôn trọng giữa những nhà vô địch

Trái với những dự đoán về sự căng thẳng, Carlos Alcaraz đã thể hiện tinh thần thể thao cao thượng. Ngay sau khi Sinner đăng quang, tay vợt người Tây Ban Nha đã gửi lời chúc mừng công khai trên trang cá nhân. Carlitos viết: "Chúc mừng Jannik Sinner cùng đội ngũ của mình đã giành cú đúp Sunshine nhé". Động thái này cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai ngôi sao hàng đầu thế hệ mới của làng quần vợt thế giới.

Tình bạn gắn kết trong làng võ thuật tổng hợp

Bên cạnh những diễn biến trên sân banh nỉ, làng võ thuật (MMA) cũng chứng kiến khoảnh khắc đầy xúc động giữa Francis Ngannou và Israel Adesanya. Sau thất bại của Adesanya trước Joe Pyfer tại sự kiện UFC Seattle, cựu vô địch hạng nặng Ngannou đã không giấu được sự buồn bã.

"Chiến thần" Ngannou chia sẻ rằng việc chứng kiến người bạn thân thua trận khiến anh thực sự đau lòng. Anh nhấn mạnh rằng đôi khi thể thao rất khắc nghiệt dù võ sĩ đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu. Ngannou tin rằng Adesanya đã khởi đầu tốt trong hiệp một nhưng kết quả cuối cùng lại không như mong đợi, đồng thời bày tỏ sự thấu hiểu cho quá trình vực dậy đầy gian nan sau mỗi thất bại.

John Cena tái xuất với vai trò đặc biệt tại WrestleMania 42

Tại đấu trường WWE, huyền thoại John Cena đã chính thức xác nhận sự góp mặt tại sự kiện WrestleMania 42 diễn ra vào giữa tháng 4 tại Las Vegas. Tuy nhiên, thay vì thượng đài thi đấu như thường lệ, Cena sẽ đảm nhận vai trò người dẫn chương trình (host). Hiện tại, ngôi sao này đang bận rộn với dự án phim "One Attempt Remaining" của Netflix, điều này giải thích lý do anh không tham gia các trận đấu chuyên môn trong lần trở lại này.

Biến động nhân sự tại các giải đấu quốc tế ở Việt Nam

Trong nước, người hâm mộ Pickleball bất ngờ nhận tin tay vợt đơn nam số một Việt Nam, Phúc Huỳnh, quyết định rút lui khỏi giải PPA Tour Hà Nội. Mặc dù đã giành 2 chức vô địch trong hệ thống PPA Tour 2025 trước đó, Phúc Huỳnh lựa chọn dừng lại để phản đối chính sách độc quyền và hướng tới một môi trường giao lưu mở cho cộng đồng.

Tại giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội, tay vợt Nami Matsuyama của Nhật Bản đã phải nói lời chia tay sớm sau chấn thương nặng trong trận chung kết đôi nam nữ. Matsuyama bày tỏ sự tiếc nuối và xác nhận sẽ trở về Nhật Bản để tiến hành kiểm tra y tế chuyên sâu trước khi cập nhật tình hình hồi phục cho người hâm mộ.