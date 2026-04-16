Carlos Alcaraz rút lui khỏi Barcelona Open 2026: Chấn thương cổ tay và tham vọng của Zverev Tay vợt số 2 thế giới Carlos Alcaraz chính thức dừng bước tại Barcelona Open do chấn thương cổ tay. Trong khi đó, Alexander Zverev nỗ lực thị uy sức mạnh tại Munich.

Carlos Alcaraz, ứng cử viên vô địch hàng đầu, đã buộc phải nói lời chia tay Barcelona Open 2026 ngay sau vòng mở màn. Chấn thương cổ tay bất ngờ khiến tay vợt số 2 thế giới không thể tiếp tục hành trình trên sân nhà, để lại khoảng trống lớn cho giải đấu ATP 500 này.

Cơn ác mộng chấn thương tái diễn với Carlos Alcaraz

Quyết định rút lui được đưa ra ngay sau trận ra quân của Alcaraz. Theo chia sẻ từ tay vợt người Tây Ban Nha, cảm giác đau xuất hiện đột ngột trong trận gặp Otto Virtanen và nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Đây là một tổn thất nặng nề đối với cả cá nhân Alcaraz lẫn người hâm mộ khi mùa giải sân đất nện đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất.

Alcaraz chia tay giải đấu diễn ra trên sân nhà

“Sau một pha trả giao bóng, cổ tay của tôi bị khựng lại. Cơn đau tăng dần trong suốt trận đấu,” Alcaraz bộc bạch trong buổi họp báo ngày 15/4. Dù ban đầu hy vọng đây chỉ là vấn đề quá tải nhẹ, nhưng kết quả kiểm tra y tế chuyên sâu cho thấy mức độ nghiêm trọng buộc anh phải dừng thi đấu để bảo vệ sự nghiệp lâu dài. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong ba năm Alcaraz phải lỡ hẹn với giải đấu tại Barcelona vì lý do sức khỏe, sau sự cố tương tự vào năm 2024.

Việc Alcaraz rút lui giúp đối thủ của anh ở vòng 2 là Tomas Machac giành quyền vào thẳng tứ kết mà không tốn giọt mồ hôi nào.

Alexander Zverev và cơ hội bứt phá tại Munich Open

Trái ngược với tin buồn từ Barcelona, tại Munich Open, hạt giống số 1 Alexander Zverev đang cho thấy phong độ cực kỳ ổn định. Tay vợt số 3 thế giới được dự báo sẽ có một trận đấu dễ dàng tại vòng 2 khi đối đầu với Gabriel Diallo vào khoảng 19h ngày 16/4.

Diallo (bên phải) được dự báo chưa phải đối thủ xứng tầm với Zverev (bên trái) tại vòng 2 Munich

Zverev đang sở hữu thống kê ấn tượng với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Lợi thế sân nhà cùng bản lĩnh trên mặt sân đất nện giúp anh được đánh giá vượt trội so với đối thủ người Canada. Trong khi Diallo vẫn đang loay hoay với sự thiếu ổn định trong các loạt đấu baseline, Zverev lại cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và điều phối bóng đỉnh cao. Dự kiến, tay vợt người Đức sẽ nhanh chóng kết thúc trận đấu sau 2 set để ghi tên mình vào vòng tiếp theo.

Lịch thi đấu Tennis đáng chú ý ngày 16/4/2026

Bên cạnh tâm điểm tại Munich và Barcelona, các giải đấu WTA cũng bước vào những vòng đấu kịch tính:

Thời gian Trận đấu Giải đấu 18:30 Lorenzo Sonego - Andrey Rublev Barcelona Open 19:00 Alexander Zverev - Gabriel Diallo Munich Open 22:00 Elena Rybakina - Diana Shnaider Stuttgart Open 23:30 Liudmila Samsonova - Coco Gauff Stuttgart Open

Sự vắng mặt của Alcaraz chắc chắn sẽ làm thay đổi cục diện cuộc đua vô địch tại Barcelona Open, mở ra cơ hội cho những hạt giống khác như Andrey Rublev hay Lorenzo Musetti khẳng định vị thế của mình trên mặt sân bụi đỏ.