Carlos Alcaraz rút lui khỏi Barcelona Open: Cú sốc chấn thương và nỗi lo ngôi số 1 Chấn thương cổ tay bất ngờ buộc Carlos Alcaraz phải dừng bước tại Barcelona Open, dập tắt hy vọng đòi lại vị trí số 1 thế giới từ tay đối thủ Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz đã chính thức thông báo rút lui khỏi Barcelona Open 2026 sau khi gặp phải chấn thương cổ tay nghiêm trọng trong trận ra quân. Quyết định này không chỉ khiến người hâm mộ Tây Ban Nha hụt hẫng mà còn trực tiếp dập tắt cơ hội đòi lại ngôi vị số 1 thế giới của tay vợt trẻ trong tuần này.

Cơn ác mộng chấn thương tại Barcelona

Dù đã giành chiến thắng 6-4, 6-3 trước Otto Virtanen ở vòng 1, Alcaraz thừa nhận anh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn ngay trong trận đấu. Tay vợt số 2 thế giới đã phải yêu cầu chăm sóc y tế ở cuối hiệp một nhưng vẫn nỗ lực hoàn thành trận đấu trước khi nhận ra mức độ thực sự của vấn đề.

“Tôi cảm thấy cổ tay mình bị ‘khựng’ lại trong một pha trả giao bóng,” Alcaraz chia sẻ với giới truyền thông. “Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, chúng tôi nhận thấy chấn thương nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Tôi buộc phải lắng nghe cơ thể mình để tránh những rủi ro dài hạn trong sự nghiệp.”

Vỡ mộng soán ngôi Jannik Sinner

Việc rút lui khỏi giải đấu mà anh từng hai lần vô địch (2022, 2023) mang lại hệ lụy lớn về mặt thứ hạng. Sau thất bại trước Jannik Sinner tại chung kết Monte Carlo, Barcelona Open được xem là cơ hội vàng để Alcaraz đòi lại vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng ATP, do tay vợt người Ý không tham dự giải đấu này.

Tuy nhiên, với việc không thể ra sân trong trận đấu dự kiến gặp Tomas Machac tại vòng kế tiếp, Alcaraz sẽ phải chấp nhận nhìn đối thủ tiếp tục giữ vững ngôi vương. Đây là một nốt trầm đáng tiếc trong mùa giải mà anh đang có phong độ khá ổn định với 22 chiến thắng và chỉ 3 thất bại, bao gồm cả danh hiệu vô địch tại Doha.

Kế hoạch hồi phục cho Roland Garros

Sự vắng mặt này đánh dấu lần thứ 2 trong 3 năm qua Alcaraz lỡ hẹn với Barcelona Open vì lý do sức khỏe. Mục tiêu ưu tiên hiện tại của ngôi sao người Tây Ban Nha là đảm bảo thể trạng tốt nhất cho hành trình bảo vệ danh hiệu tại French Open diễn ra vào cuối tháng Năm.

“Tôi phải trở về nhà ngay để bắt đầu quá trình hồi phục cùng đội ngũ y tế và chuyên gia vật lý trị liệu,” Alcaraz nói thêm. Theo dự kiến, anh sẽ nỗ lực để trở lại tại Rome Masters trước khi bước vào giải Grand Slam quan trọng nhất trên mặt sân đất nện. Năm ngoái, Alcaraz cũng từng bỏ qua Madrid Open nhưng đã đăng quang đầy thuyết phục tại Rome ngay sau đó.