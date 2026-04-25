Carlos Alcaraz rút lui khỏi Roland Garros: Cú sốc chấn thương và thời cơ của Jannik Sinner Tay vợt số 2 thế giới chính thức lỡ hẹn với Rome Masters và Roland Garros do chấn thương cổ tay, tạo điều kiện để Jannik Sinner bứt phá trên bảng xếp hạng ATP.

Làng quần vợt thế giới vừa nhận một cú sốc lớn khi Carlos Alcaraz thông báo không thể tham dự Rome Masters và Roland Garros. Chấn thương cổ tay dai dẳng đã buộc tay vợt người Tây Ban Nha phải chấm dứt sớm mùa giải đất nện - mặt sân sở trường mà anh đang đặt rất nhiều kỳ vọng.

Quyết định thận trọng sau những nỗ lực bất thành

Sau khi buộc phải rút lui giữa chừng tại Barcelona Open và Madrid Open, tình hình sức khỏe của Carlos Alcaraz vẫn không có dấu hiệu khả quan. Trong thông báo mới nhất trên trang cá nhân, tay vợt này xác nhận anh cùng đội ngũ y tế đã quyết định ưu tiên việc hồi phục hoàn toàn thay vì mạo hiểm thi đấu tại hai giải đấu lớn sắp tới.

"Đây là một thời điểm khó khăn đối với tôi, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn", Alcaraz chia sẻ. Hiện tại, đội ngũ của anh vẫn đang chờ thêm các đánh giá chuyên sâu để xác định chính xác ngày tay vợt này có thể cầm vợt trở lại.

Thiệt hại nặng nề trên bảng xếp hạng ATP

Việc vắng mặt tại Rome và Paris đồng nghĩa với một thảm họa về điểm số đối với Carlos Alcaraz. Với tư cách là đương kim vô địch của cả hai giải đấu, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ bị trừ tổng cộng 3.000 điểm (1.000 điểm tại Rome Masters và 2.000 điểm tại Roland Garros). Việc không thể bảo vệ số điểm khổng lồ này khiến vị trí của anh trên bản đồ quần vợt thế giới bị đe dọa nghiêm trọng.

Thời cơ vàng để Jannik Sinner thống trị

Sự rút lui của Alcaraz đã mở ra cánh cửa thênh thang cho Jannik Sinner. Tay vợt người Italia, người vừa đòi lại vị trí dẫn đầu từ tay Alcaraz sau Monte Carlo, hiện đang có lợi thế tuyệt đối trong cuộc đua giành ngôi số 1 thế giới. Đáng chú ý hơn, Roland Garros là mảnh ghép còn thiếu duy nhất trong bộ sưu tập Grand Slam của Sinner, và sự vắng mặt của đối thủ lớn nhất sẽ giúp hành trình chinh phục Paris của anh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết.

Nhìn chung, sự thiếu vắng của Alcaraz không chỉ là tổn thất cá nhân mà còn làm thay đổi hoàn toàn cục diện của mùa giải đất nện năm nay. Người hâm mộ đang chờ đợi xem liệu Sinner có thể tận dụng triệt để cơ hội này để thiết lập một kỷ nguyên mới hay không.