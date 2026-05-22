Carlos Alcaraz rút lui khỏi Wimbledon 2026: Ngôi số 1 thế giới gọi tên Jannik Sinner Chấn thương cổ tay buộc Carlos Alcaraz rút lui khỏi toàn bộ mùa sân cỏ, mất 4.700 điểm ATP và gần như trao quyền tự quyết ngôi số 1 thế giới cho Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz vừa giáng một đòn nặng nề vào người hâm mộ khi tuyên bố rút lui khỏi toàn bộ mùa giải sân cỏ 2026, bao gồm cả Grand Slam danh giá Wimbledon. Quyết định được đưa ra sau khi chấn thương cổ tay phải của tay vợt người Tây Ban Nha không có dấu hiệu thuyên giảm, buộc anh phải ưu tiên quá trình hồi phục thay vì mạo hiểm sự nghiệp.

Sự vắng mặt này không chỉ là một nốt trầm về mặt cá nhân mà còn định đoạt cục diện bảng xếp hạng ATP. Việc không thể thi đấu đồng nghĩa với việc Alcaraz chính thức từ bỏ tham vọng bám đuổi Jannik Sinner trong cuộc đua giành ngôi vị số 1 thế giới mùa giải năm nay.

Cơn ác mộng chấn thương và thiệt hại điểm số khổng lồ

Chấn thương cổ tay bắt nguồn từ Barcelona Open đã biến mùa hè của Alcaraz thành một thảm họa thực sự trên phương diện chuyên môn. Trước khi nói lời chia tay với Wimbledon, ngôi sao sinh năm 2003 đã phải ngậm ngùi bỏ lỡ cả Rome Masters và Roland Garros. Việc không thể ra sân bảo vệ thành tích khiến số điểm tích lũy của anh "bốc hơi" nhanh chóng.

Theo thống kê, việc vắng mặt tại Rome và Roland Garros khiến Alcaraz mất trắng 3.000 điểm. Việc rút lui khỏi Queen's Club và Wimbledon cộng dồn thêm khoản tổn thất 1.700 điểm nữa. Tổng cộng, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, túi điểm của Alcaraz đã bị trừ tới 4.700 điểm. Dù vẫn tạm giữ được vị trí số 2 thế giới, nhưng khoảng cách về mặt điểm số thực tế để cạnh tranh ngôi vương đã trở nên quá xa vời.

Sự thống trị tuyệt đối của Jannik Sinner

Trong khi đối thủ lớn nhất vật lộn với chấn thương, Jannik Sinner lại đang thể hiện một phong độ hủy diệt vô tiền khoáng hậu. Tay vợt người Ý đã đi vào lịch sử ATP Tour khi thâu tóm toàn bộ 5 danh hiệu Masters 1000 đầu năm, bao gồm: Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid và Rome.

Sự vượt trội của Sinner được phản ánh rõ nét qua bảng xếp hạng ATP Live Race 2026 – thước đo phong độ chuẩn xác nhất trong năm:

Tay vợt Số điểm hiện tại (ATP Live Race) Số danh hiệu Masters 1000 trong năm Jannik Sinner 5.900 điểm 5 Carlos Alcaraz 3.650 điểm 0

Với khoảng cách 2.250 điểm hiện tại, cách biệt này dự báo sẽ còn nới rộng khủng khiếp sau khi Roland Garros và Wimbledon kết thúc. Sinner gần như không gặp áp lực bảo vệ điểm số quá lớn ở giai đoạn này, trái ngược hoàn toàn với tình cảnh của Alcaraz.

Cuộc đua số 1 thế giới sớm hạ màn?

Có thể khẳng định, cuộc đua giành ngôi vị số 1 thế giới năm 2026 đã ngã ngũ ngay từ khi mùa hè bắt đầu. Việc Alcaraz rút lui khỏi Wimbledon tương đương với một lời đầu hàng bất đắc dĩ. Trong lịch sử quần vợt hiện đại, rất hiếm khi một tay vợt có thể lên ngôi số 1 khi vắng mặt ở 2 trong 4 giải Grand Slam liên tiếp trong cùng một năm.

Đáng chú ý, kịch bản Sinner bỏ xa Alcaraz hơn 7.000 điểm sau tháng 7 là hoàn toàn có thể xảy ra. Giờ đây, mục tiêu thiết thực nhất của Alcaraz không còn là thứ hạng, mà là hồi phục hoàn toàn thể trạng để chuẩn bị cho US Open vào cuối tháng 8. Đó có thể là cơ hội duy nhất để anh tìm lại ánh hào quang, khi Sinner sẽ phải đối mặt với áp lực bảo vệ điểm số khổng lồ tại New York. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ngai vàng của làng banh nỉ năm 2026 gần như đã nằm chắc trong tay người Ý.