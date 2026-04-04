Carlos Alcaraz sắp cân bằng kỷ lục của Sinner: Ngôi số 1 thế giới lung lay trước thềm Monte Carlo Carlos Alcaraz dự kiến đạt mốc 65 tuần giữ ngôi số 1 ATP, nhưng vị thế này đang đối mặt thách thức lớn từ Jannik Sinner trước áp lực bảo vệ điểm số tại Monte Carlo.

Đường đua giành ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng ATP đang trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi Carlos Alcaraz chuẩn bị chạm tới cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Theo tính toán, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ chính thức có tuần thứ 65 dẫn đầu thế giới vào tuần tới, qua đó cân bằng kỷ lục về số tuần ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng của đối thủ Jannik Sinner.

Áp lực bảo vệ điểm số tại Monte Carlo Masters

Dù chuẩn bị vượt qua kỷ lục của Sinner về số tuần đứng vị trí số 1 ngay trước thềm Monte Carlo Masters, niềm vui của Alcaraz được dự báo sẽ không kéo dài lâu. Nguyên nhân chính đến từ sự chênh lệch đáng kể trong áp lực bảo vệ điểm số giữa hai tay vợt hàng đầu này.

Tại giải Monte Carlo diễn ra vào tháng 4, Carlos Alcaraz sẽ phải gánh vác nhiệm vụ bảo vệ 1.000 điểm sau chức vô địch năm ngoái. Trong khi đó, nguồn tin cho biết Jannik Sinner không tham dự giải đấu này năm ngoái do án cấm thi đấu, đồng nghĩa với việc tay vợt người Italy không có điểm số nào phải bảo vệ. Sau Monte Carlo, cả hai dự kiến sẽ tiếp tục tranh tài tại Madrid Open, đây được xem là thời điểm then chốt mà ngôi vị số 1 thế giới nhiều khả năng sẽ đổi chủ.

Alcaraz đối mặt với áp lực lớn trong việc giữ vững vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng ATP.

Andy Murray và tham vọng huấn luyện thế hệ trẻ

Bên cạnh những biến động trên bảng xếp hạng, cựu số 1 thế giới Andy Murray cũng vừa tiết lộ về kế hoạch tương lai sau khi chia tay sự nghiệp thi đấu. Sau quãng thời gian huấn luyện Novak Djokovic không thực sự thành công, Murray đang cân nhắc việc quay trở lại công tác chuyên môn nhưng với một định hướng mới.

Tay vợt người Vương quốc Anh bày tỏ sự hứng thú với việc dẫn dắt các tài năng trẻ. Murray chia sẻ rằng anh đặc biệt ấn tượng với mô hình hợp tác giữa Juan Carlos Ferrero và Carlos Alcaraz. Mặc dù không kỳ vọng sẽ đạt được kết quả tương tự ngay lập tức, nhưng Murray tin rằng việc hỗ trợ một tay vợt trẻ phát triển là một ý tưởng đầy sức hút trong tương lai.

Huyền thoại Ronaldo chấn thương vì tập tennis cùng Alcaraz

Một câu chuyện hy hữu khác cũng thu hút sự chú ý của dư luận khi huyền thoại bóng đá Ronaldo De Lima (Ronaldo "béo") tiết lộ việc bị chấn thương vai do tập luyện tennis cùng Carlos Alcaraz. Sự việc xảy ra vào tháng 11 năm ngoái trong một buổi tập kéo dài 30 phút giữa hai người.

Ronaldo cho biết Alcaraz ban đầu chơi khá nhẹ nhàng, nhưng sau khi anh yêu cầu tăng tốc độ, sức mạnh từ những cú đánh của tay vợt Tây Ban Nha đã khiến huyền thoại bóng đá gặp vấn đề. Hai ngày sau buổi tập, Ronaldo thậm chí không thể giơ tay để chào hỏi và phải liên tục chườm đá để giảm viêm vai. Ông thừa nhận những đường bóng của Alcaraz có lực đánh cực kỳ mạnh mẽ.

Điều khoản phạt nặng trong trận tái đấu Mayweather - Pacquiao

Trong một diễn biến khác của làng thể thao đối kháng, thông tin về trận tái đấu giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao vào ngày 19/9 tới tại Sphere đang gây xôn xao với những điều khoản tài chính khắt khe. Jas Mathur, CEO của Manny Pacquiao Promotions, xác nhận sự tồn tại của một khoản tiền phạt khổng lồ nhằm đảm bảo sự hiện diện của các võ sĩ.

Cụ thể, nếu Floyd Mayweather quyết định rút lui hoặc hủy trận đấu, võ sĩ này sẽ phải đối mặt với mức bồi thường thiệt hại lên tới 8 hoặc 9 con số. Đây được xem là động thái cứng rắn từ phía ban tổ chức để bảo vệ giá trị thương mại và sự mong đợi của người hâm mộ đối với trận đấu lịch sử này.