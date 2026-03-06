Carlos Alcaraz tập luyện bằng tay trái và chuyển động thể thao sáng 3/6 Ngôi sao Carlos Alcaraz gây bất ngờ với phương pháp phục hồi chấn thương cổ tay độc đáo; Sabalenka kêu gọi bình đẳng lịch thi đấu tại Roland Garros.

Carlos Alcaraz và liệu pháp giáo dục chéo tại Murcia

Tay vợt Carlos Alcaraz vừa đánh dấu sự trở lại trên sân tập tại Học viện Carlos Alcaraz ở Murcia (Tây Ban Nha). Dù cổ tay phải vẫn phải đeo nẹp cố định, cựu số 1 thế giới đã bắt đầu thực hiện các bài tập đánh bóng bằng một phương thức đặc biệt: chỉ sử dụng tay trái không thuận.

Alcaraz tập luyện bằng tay không thuận để hỗ trợ quá trình hồi phục

Theo đội ngũ y tế, Alcaraz đang áp dụng phương pháp "cross education" (giáo dục chéo thần kinh cơ). Đây là kỹ thuật tập luyện chi không bị thương để duy trì sức mạnh và kích thích hệ thần kinh cho bên đang gặp chấn thương. Bên cạnh các bài tập đơn, anh còn tham gia đánh đôi cùng em trai Alvaro để duy trì cảm giác không gian và nhịp độ thi đấu.

Aryna Sabalenka kêu gọi thay đổi lịch thi đấu Roland Garros

Sau chiến thắng trước Naomi Osaka ở vòng 4, tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka đã lên tiếng về việc sắp xếp lịch thi đấu. Cô hy vọng Ban tổ chức Roland Garros sẽ bố trí nhiều trận đơn nữ hơn vào khung giờ buổi tối, thay vì ưu tiên tuyệt đối cho các trận đơn nam như trong 33 phiên đấu gần đây.

Ngôi sao người Belarus nhấn mạnh rằng sự chú ý của khán giả đối với quần vợt nữ đỉnh cao là minh chứng cho việc các tay vợt nữ xứng đáng xuất hiện trong các khung giờ vàng để nâng cao vị thế của giải đấu.

Anthony Joshua phản pháo những công kích từ Tyson Fury

Mối quan hệ giữa hai võ sĩ hạng nặng hàng đầu vương quốc Anh tiếp tục nóng lên với những màn khẩu chiến mới nhất. Tyson Fury vừa qua đã nhắc lại thất bại của Joshua trước Daniel Dubois để hạ thấp uy tín đối thủ. Đáp lại, Joshua cho rằng Fury đang cố gắng tận dụng thành công của người khác để đánh bóng tên tuổi thay vì tập trung vào con đường riêng của mình.

Dự kiến, Anthony Joshua và Tyson Fury sẽ đối đầu trực tiếp vào cuối năm 2026 sau khi cả hai hoàn thành các trận đấu khởi động theo thỏa thuận đã ký kết.

Lando Norris đánh giá cao Ferrari tại chặng đua Monaco GP

Trước thềm Monaco GP, tay đua Lando Norris của đội McLaren nhận định Ferrari mới là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí pole. Norris chỉ ra rằng khả năng vận hành tại các góc cua tốc độ thấp của đội đua Ý vượt trội hơn phần còn lại của giải đấu. Mặc dù từng có kết quả tốt tại đây, Norris thừa nhận McLaren sẽ gặp không ít khó khăn để cạnh tranh sòng phẳng với Charles Leclerc và Lewis Hamilton trên đường đua phố Monaco.