Carlos Alcaraz thị uy sức mạnh trước Joao Fonseca tại Miami Open Hạt giống số 1 Carlos Alcaraz giành chiến thắng thuyết phục 2-0 sau 95 phút áp đảo trước tài năng trẻ Joao Fonseca, chính thức ghi tên mình vào vòng 3 Miami Open.

Carlos Alcaraz đã khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu tại Miami Open bằng chiến thắng gọn gàng trước Joao Fonseca. Cuộc chạm trán tại vòng 2 đơn nam được kỳ vọng là thử thách lớn cho hạt giống số 1, tuy nhiên đẳng cấp vượt trội đã giúp tay vợt người Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Alcaraz áp đảo sao trẻ Fonseca

Bản lĩnh của hạt giống số 1 trong set mở màn

Bước vào set 1, Carlos Alcaraz nhanh chóng thiết lập sự áp đảo khi sớm bẻ game cầm giao bóng của đối thủ. Joao Fonseca, tay vợt 19 tuổi đang có sự thăng tiến vượt bậc, đã nỗ lực hết mình để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế. Tuy nhiên, những cú đánh uy lực và khả năng di chuyển linh hoạt của Alcaraz đã khiến đại diện Brazil không thể tạo nên bất ngờ, chấp nhận thua sát nút với tỷ số 4-6.

Khẳng định đẳng cấp trong những thời điểm then chốt

Tiếp đà hưng phấn, Alcaraz bước vào set 2 với sự tự tin cao độ. Anh tiếp tục khai thác triệt để những sơ hở của đối phương để đoạt break-point ngay trong game mở màn. Bên kia lưới, dù Fonseca đã có 2 cơ hội đoạt break-point để cân bằng tỷ số, nhưng sự lúng túng trước kinh nghiệm của đàn anh đã khiến tay vợt trẻ hoàn toàn bất lực.

Kết thúc trận đấu với thắng lợi 2-0 (6-4, 6-4) sau 95 phút thi đấu, Carlos Alcaraz chính thức tiến vào vòng 3 Miami Open. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là hạt giống số 32 Sebastian Korda, một thử thách được dự báo sẽ khó khăn hơn cho hành trình chinh phục ngôi vương của tay vợt người Tây Ban Nha.