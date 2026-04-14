Carlos Alcaraz và Alexander Zverev ra quân tại ATP 500 sau cú sốc Monte Carlo Hai ngôi sao hàng đầu Carlos Alcaraz và Alexander Zverev đối mặt với áp lực lớn khi lần lượt xuất trận tại Barcelona và Munich trong ngày 14/4 sau thất bại gần đây.

Chỉ 48 giờ sau những thất bại đáng tiếc tại Monte Carlo Masters 2026, tâm điểm của làng quần vợt thế giới dồn về hai giải ATP 500 tại Tây Ban Nha và Đức. Carlos Alcaraz và Alexander Zverev đang đứng trước bài kiểm tra quan trọng về bản lĩnh và khả năng hồi phục thể trạng trên mặt sân đất nện khắc nghiệt.

Carlos Alcaraz: Thử thách tâm lý tại Barcelona Open

Carlos Alcaraz bước vào giải Barcelona Open với tâm thế vừa khát khao khẳng định lại vị thế, vừa phải đối diện với nguy cơ hụt nhịp sau trận thua Jannik Sinner. Những trận mở màn trên sân đất nện thường tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi tay vợt người Tây Ban Nha đang chịu áp lực phải giành danh hiệu trên quê nhà.

Alcaraz (bên phải) chắc chắn không được chủ quan dù Virtanen (bên trái) bị đánh giá thấp hơn nhiều

Đối thủ của anh là Otto Virtanen, tay vợt hạng 133 ATP. Dù chênh lệch về đẳng cấp là rất lớn, nhưng Virtanen đang sở hữu tâm lý không còn gì để mất sau hai chiến thắng tại vòng loại. Giới chuyên môn phân tích rằng, nếu Alcaraz không sớm thiết lập được nhịp độ và sử dụng những cú topspin nặng đặc trưng, anh có thể bị cuốn vào lối chơi ngẫu hứng và liều lĩnh của đối thủ Phần Lan.

Alexander Zverev và nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương tại Munich

Tại Munich, Alexander Zverev bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu Bavarian International. Sau khi dừng bước tại bán kết Monte Carlo, tay vợt số 3 thế giới cần một chiến thắng thuyết phục để củng cố sự tự tin trước thềm Roland Garros. Mặt sân đất nện tại Munich vốn có đặc điểm bóng đi chậm và nặng, điều kiện thi đấu được xem là sở trường của Zverev.

Zverev (bên trái) có kết quả đối đầu ngang bằng so với tay vợt Serbia, Kecmanovic (bên phải)

Tuy nhiên, Miomir Kecmanovic không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Thành tích đối đầu 2-2 cho thấy tay vợt người Serbia đủ khả năng gây khó khăn cho Zverev trong những loạt bóng bền bỉ. Chìa khóa cho hạt giống số 1 nằm ở tỷ lệ giao bóng một ổn định và khả năng áp đặt lối chơi từ cuối sân để hạn chế sự hưng phấn của đối thủ.

Lịch thi đấu tâm điểm ATP 500 ngày 14/4

Dưới đây là chi tiết các trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày thi đấu thứ Ba tại hai giải đấu lớn:

Thời gian Trận đấu Giải đấu 17:30 Alexander Zverev - Miomir Kecmanovic Bavarian International 17:30 Martin Landaluce - Lorenzo Musetti Barcelona Open 21:00 Carlos Alcaraz - Otto Virtanen Barcelona Open 22:30 Mariano Navone - Andrey Rublev Barcelona Open 20:30 Fabian Marozsan - Stefanos Tsitsipas Bavarian International

Sự xuất hiện của các tên tuổi lớn như Andrey Rublev hay Stefanos Tsitsipas trong cùng khung giờ cũng hứa hẹn một ngày thi đấu bùng nổ của làng banh nỉ thế giới.