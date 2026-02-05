Carlos Alcaraz và Aryna Sabalenka thống trị bảng xếp hạng tennis thế giới mới nhất Cập nhật bảng xếp hạng ATP và WTA mới nhất: Carlos Alcaraz giữ vững ngôi đầu với 13.650 điểm, trong khi Aryna Sabalenka dẫn đầu đơn nữ với khoảng cách an toàn.

Bảng xếp hạng tennis thế giới vừa ghi nhận những biến động quan trọng ở cả nội dung nam (ATP) và nữ (WTA). Điểm nhấn lớn nhất là sự thống trị của sức trẻ khi Carlos Alcaraz và Aryna Sabalenka tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới với điểm số ấn tượng.

Bảng xếp hạng ATP Đơn: Carlos Alcaraz bỏ xa các đối thủ

Ở nội dung đơn nam, tay vợt trẻ người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz tiếp tục cho thấy sức mạnh tuyệt đối khi đứng đầu với 13.650 điểm. Đáng chú ý, huyền thoại Novak Djokovic vẫn duy trì vị trí trong top 3 ở tuổi 38, dù khoảng cách điểm số với vị trí thứ nhất đã bị nới rộng đáng kể.

TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải 1 Carlos Alcaraz Spain 22 13,650 19 2 Jannik Sinner Italy 24 10,300 18 3 Novak Djokovic Serbia 38 5,280 19 4 Alexander Zverev Germany 28 4,605 24 5 Lorenzo Musetti Italy 23 4,405 23

Bảng xếp hạng WTA Đơn: Sabalenka duy trì vị thế số 1

Trên bảng xếp hạng đơn nữ, Aryna Sabalenka (Belarus) vẫn là cái tên không thể đánh bại với 10.990 điểm. Iga Swiatek và Elena Rybakina lần lượt bám đuổi ở các vị trí tiếp theo trong cuộc đua giành quyền kiểm soát làng banh nỉ nữ thế giới.

TT Tay vợt Quốc gia Tuổi Điểm Số giải 1 Aryna Sabalenka Belarus 27 10,990 20 2 Iga Swiatek Poland 24 7,978 20 3 Elena Rybakina Kazakhstan 26 7,610 23 4 Amanda Anisimova USA 24 6,680 21 5 Coco Gauff USA 21 6,423 20

Nội dung đánh đôi và các kết quả đáng chú ý

Bên cạnh nội dung đơn, bảng xếp hạng đôi nam chứng kiến Neal Skupski dẫn đầu, trong khi Elise Mertens đang là tay vợt số 1 ở nội dung đôi nữ. Những kết quả tại Australian Open gần đây cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng này, đặc biệt là chiến thắng của Carlos Alcaraz trước Novak Djokovic với tỷ số 3-1 trong trận đối đầu trực tiếp.

TT Tay vợt Đôi Nam Quốc gia Điểm 1 Neal Skupski Great Britain 8,490 2 Lloyd Glasspool Great Britain 8,150 3 Julian Cash Great Britain 8,000

Sự ổn định của các tay vợt trẻ như Alcaraz và Sinner đang báo hiệu một kỷ nguyên mới của tennis thế giới, nơi kinh nghiệm của những lão tướng như Djokovic vẫn là một thách thức lớn nhưng không còn là rào cản không thể vượt qua.