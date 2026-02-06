Carlos Alcaraz và mặt trái của vinh quang: Từ nạn nhân paparazzi đến cơn sốt 22 đôi giày Sau khi hoàn tất Career Grand Slam tại Australian Open 2026, Carlos Alcaraz đối mặt với sự xâm phạm đời tư quá mức và những màn trêu chọc hài hước từ phía người hâm mộ.

Carlos Alcaraz vừa viết nên lịch sử tại Melbourne khi giành danh hiệu Grand Slam thứ 7 và hoàn tất bộ sưu tập Career Grand Slam ở tuổi 22. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang rực rỡ, tay vợt số một thế giới đang phải thích nghi với cái giá của sự nổi tiếng, từ việc bị săn đuổi tận cửa nhà cho đến những câu chuyện hậu trường dở khóc dở cười về sở thích cá nhân.

Sự xâm phạm đời tư trắng trợn sau chiến thắng lịch sử

Trở về Murcia, Tây Ban Nha sau chiến dịch thành công rực rỡ tại Australian Open 2026, Carlos Alcaraz ngay lập tức trở thành mục tiêu săn đón gắt gao của truyền thông. Đáng chú ý, các tay săn ảnh (paparazzi) không chỉ dừng lại ở việc tác nghiệp tại sân bay mà còn bám đuôi anh về tận nhà riêng của gia đình vào ngày 3/2.

Fan bức xúc vì chuyện đời tư của Alcaraz bị truyền thông soi quá mức

Hành động này đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ trên mạng xã hội X. Nhiều ý kiến cho rằng mức độ xâm phạm đời tư này là "kinh khủng" và yêu cầu truyền thông tôn trọng không gian riêng tư của tay vợt trẻ. Dù đối mặt với sự phiền toái, gia đình Alcaraz vẫn giữ thái độ lịch sự, nhưng các fan không khỏi lo ngại về áp lực tâm lý mà ngôi sao này phải gánh chịu ngoài sân đấu.

Cơn sốt 22 đôi giày và phản ứng hài hước của "Mamacaraz"

Bên cạnh những tranh cãi về quyền riêng tư, Alcaraz cũng khiến người hâm mộ thích thú với một khía cạnh đời thường khác: niềm đam mê vô tận với giày sneaker. Một bức ảnh đăng tải trên Instagram cá nhân cho thấy Alcaraz mang theo tới 22 đôi giày khác nhau chỉ để phục vụ cho việc đi lại ngoài sân đấu trong thời gian tham dự giải tại Melbourne.

Alcaraz có niềm đam mê bất tận with những đôi giày

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Nhiều fan đã hài hước "tag" tên mẹ của anh, bà Virginia, và đùa rằng bà nên "đuổi con trai ra khỏi nhà" vì hội chứng nghiện giày quá mức. Thậm chí, một số bình luận còn chỉ ra sự hài hước khi trong số đó có 3 đôi giày golf vẫn còn mới tinh chưa qua sử dụng.

Triết lý thời trang của tay vợt số một thế giới

Chia sẻ về sở thích này, Carlos Alcaraz không hề che giấu. Anh khẳng định thời trang là cách để bản thân thể hiện cá tính mà không cần bận tâm đến ánh nhìn của người khác. "Tôi là fan lớn của sneaker. Tôi đi một đôi khác nhau mỗi ngày, với một cảm xúc khác nhau. Đó là điều tôi thích", Alcaraz bộc bạch tại Australian Open.

Kế hoạch hồi phục và mục tiêu Qatar Open

Về mặt chuyên môn, sau khi vắt kiệt sức lực cho danh hiệu Grand Slam đầu năm, Alcaraz đã quyết định rút lui khỏi giải ATP 500 Rotterdam để dành thời gian hồi phục thể trạng. Đây là bước đi chiến thuật nhằm đảm bảo phong độ tốt nhất cho các mục tiêu tiếp theo trong mùa giải.

Dự kiến, Alcaraz sẽ tái xuất sân đấu tại giải Qatar Open 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 22/2 tại Doha. Với tư cách là hạt giống số một, anh sẽ có cuộc chạm trán đầy hứa hẹn với những đối thủ duyên nợ như Jannik Sinner và Novak Djokovic. Người hâm mộ đang kỳ vọng nhà vô địch Grand Slam sẽ sớm lấy lại trạng thái lý tưởng nhất sau những xáo trộn về đời tư vừa qua.