Carlos Alcaraz và nghi vấn rạn nứt với HLV Ferrero sau ngôi vương Australian Open 2026 Mối quan hệ giữa Carlos Alcaraz và thầy cũ Juan Carlos Ferrero gây chú ý với động thái lạ trên mạng xã hội; Emma Raducanu vào bán kết và kịch tính ngày cuối chuyển nhượng NBA.

Dù vừa bước lên đỉnh cao tại Australian Open 2026, Carlos Alcaraz đang đối mặt với những tin đồn về sự đổ vỡ trong mối quan hệ với người thầy lâu năm Juan Carlos Ferrero. Đáng chú ý, những rạn nứt này bắt đầu lộ diện chỉ một tháng sau khi cả hai chính thức đường ai nấy đi ngay trước thềm giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Nghi vấn mâu thuẫn giữa Alcaraz và 'kiến trúc sư' Ferrero

Carlos Alcaraz vừa hoàn tất hành trình chinh phục danh hiệu Australian Open 2026, nhưng tâm điểm của truyền thông Tây Ban Nha lại đổ dồn vào Juan Carlos Ferrero. Cựu số 1 thế giới và là người dẫn dắt Alcaraz từ những ngày đầu sự nghiệp đã bất ngờ hủy theo dõi (unfollow) học trò cũ trên mạng xã hội. Không chỉ Alcaraz, Ferrero còn xóa bỏ liên kết với hai thành viên khác trong đội ngũ huấn luyện hiện tại của tay vợt này.

Hành động hủy theo dõi của Ferrero làm dấy lên nghi vấn về mâu thuẫn không thể hàn gắn với Alcaraz.

Động thái này được giới chuyên môn đánh giá là bất thường, bởi Ferrero chính là người có công lớn nhất nhào nặn nên một Alcaraz bản lĩnh như hiện tại. Việc chia tay ngay sát giải đấu lớn và những hành động dứt khoát trên không gian mạng cho thấy có những xung đột nội bộ chưa được tiết lộ đằng sau ánh hào quang chức vô địch của tay vợt trẻ người Tây Ban Nha.

Emma Raducanu thăng hoa tại Romania

Trong khi đó, tại nội dung quần vợt nữ, Emma Raducanu đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Tại giải WTA 250 diễn ra ở Romania, mỹ nhân người Anh đã có màn trình diễn áp đảo trước Maja Chwalinska ở vòng tứ kết. Với chiến thắng thuyết phục 2-0 (6-0, 6-4), Raducanu chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết.

Sự ổn định trong những cú đánh cuối sân và tâm lý thi đấu cải thiện rõ rệt đang giúp nhà cựu vô địch US Open trở thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Đối thủ tiếp theo cản bước Raducanu trên hành trình tìm lại vinh quang sẽ là Oleksandra Oliynykova.

Tyson Fury và lời đáp trả gửi tới Deontay Wilder

Làng quyền Anh thế giới tiếp tục nóng lên với những màn khẩu chiến giữa Tyson Fury và Deontay Wilder. Sau khi Wilder đưa ra những cáo buộc cho rằng Fury đã sử dụng tiểu xảo để giành chiến thắng trong các cuộc đối đầu trực tiếp, "Vua giang hồ" đã có phản hồi đầy mỉa mai.

Thay vì tranh cãi về mặt kỹ thuật hay bằng chứng, Tyson Fury ám chỉ rằng Wilder đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần. Tay vợt người Anh tuyên bố sẽ không bị lôi kéo vào những tranh cãi vô bổ và gửi lời cầu nguyện cho đối thủ cũ, thay vì đưa ra các lời lẽ công kích trực diện.

Lewis Hamilton tự tin trong màu áo mới Ferrari

Tại đường đua F1, Lewis Hamilton đang tận hưởng những ngày tháng thứ hai đầy hứa hẹn cùng đội đua Ferrari. Sau các đợt chạy thử nghiệm kỹ thuật, tay vợt huyền thoại người Anh bày tỏ sự hài lòng về mức độ ổn định của chiếc xe mới. Hamilton nhấn mạnh rằng dù vẫn còn một vài vấn đề kỹ thuật nhỏ cần khắc phục, nhưng tinh thần chiến đấu và sự gắn kết của toàn đội đang ở mức cao nhất, sẵn sàng cho tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch mùa giải tới.

Biến động cực lớn trong ngày cuối chuyển nhượng NBA

Thị trường chuyển nhượng NBA đã khép lại với những thương vụ mang tính chất thay đổi cục diện giải đấu. Tâm điểm thuộc về James Harden khi ngôi sao này quyết định rời Los Angeles Clippers để gia nhập Cleveland Cavaliers. Ở chiều ngược lại, Darius Garland sẽ chuyển tới thi đấu cho đội bóng thành phố thiên thần.

Một số thương vụ đáng chú ý khác bao gồm:

Anthony Davis: Rời Dallas để gia nhập Washington Wizards, một bước đi bất ngờ nhằm tái thiết đội bóng thủ đô.

Rời Dallas để gia nhập Washington Wizards, một bước đi bất ngờ nhằm tái thiết đội bóng thủ đô. Kristaps Porzingis: Cập bến Golden State Warriors từ Atlanta Hawks, hứa hẹn tạo nên hàng công hỏa lực mạnh bên cạnh các tay ném kỳ cựu.

Những sự thay đổi nhân sự rầm rộ này được dự báo sẽ làm đảo lộn trật tự tại cả hai miền Đông và Tây trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.